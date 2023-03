Baisse d’impôts de la CAQ: voici combien vous pourriez économiser

Partager







Comme promis, le gouvernement de François Legault baisse les impôts de 4,6 millions de Québécois. Voici combien d’argent vous aurez de plus dans vos poches.

Des baisses de 1%

Dans son budget, le ministre des Finances, Eric Girard, a annoncé une baisse d’un point de pourcentage des deux premiers taux d’imposition.

Premier palier – tranche de revenu allant jusqu’à 49 275$: le taux d’imposition passe de 15 % à 14 %.

Deuxième palier – tranche de revenu allant de 49 275$ à 98 540$: le taux d’imposition passe de 19 % au lieu de 20 %.

Ça représente combien, concrètement?

Pour les personnes qui gagnent annuellement plus de 100 000$, cette baisse d’impôt représente une économie de 814$.

Les citoyens qui gagnent 30 000$ par an profiteront pour leur part d’une réduction de 108$ de leur fardeau fiscal.

Les Québécois qui gagnent 50 000$ annuellement auront quant à eux une baisse de 328$.

Une baisse effective à partir de quand?

Cette baisse d’un point de pourcentage des deux premiers taux d’imposition est rétroactive au 1er janvier. Mais elle ne se fera sentir concrètement dans le portefeuille des salariés qu’à compter du mois de juillet, date à laquelle les retenues à la source (sur vos chèques de paie) seront ajustées.

Les travailleurs autonomes pourront, eux, l’appliquer dès maintenant.

Combien coûte cette mesure au gouvernement?

Cette mesure coûtera 1,7 milliard $ par an à l’État québécois.

Comme l’explique le Bureau parlementaire de Québecor, la baisse d’impôts est financée à même le remboursement de la dette. En effet, les versements au Fonds des générations, cette cagnotte dédiée à la réduction du poids de la dette, diminueront drastiquement de 40% dès cette année.

Une baisse d’impôts qui ne fait pas l’unanimité

La baisse d’impôts de la CAQ va davantage bénéficier aux Québécois gagnant des revenus de près de 100 000$ qu’à ceux qui empochent un salaire sous la moyenne et qui subissent le plus les contrecoups de l’inflation, révèle une étude de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS).

«[Le fonctionnement de l’impôt fait en sorte que les ménages plus aisés profitent autant sinon davantage de la diminution du taux d’imposition qui s’applique sur les paliers inférieurs puisque ces paliers englobent une plus grande partie de leur revenu», lit-on dans l’analyse.

Selon les chercheurs, environ 35% des Québécois ne pourront par ailleurs pas bénéficier de cette baisse d’impôt parce qu’ils gagnent des revenus se situant sous le seuil de 20 000$ permettant d’en profiter.

− Avec Geneviève Lajoie et Andrea Lubeck