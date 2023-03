Une influenceuse demande 10 000$ pour envoyer un message privé et les gens sont en furie

Partager







La star du web Emma Chamberlain est dans le trouble après que quelqu’un a remarqué la présence d’un élément particulièrement cher sur le site web de l’influenceuse: un message privé.

Sur Twitter, une publication a pris des proportions démesurées. Une étudiante, Layla Saliba, a affiché une capture d’écran du site internet d’Emma Chamberlain, où il était indiqué qu’il était possible de payer 10 000$ pour recevoir un message privé de l’influenceuse.

why is emma chamberlain charging 10K for an instagram DM this is wild pic.twitter.com/vO0ghF34TK — Layla 🪬 (@itslaylas) March 18, 2023

La capture d’écran a généré une onde de choc. Même les fans les plus attachés à Emma Chamberlain n’ont pas envie de payer une telle somme pour un message. «Personne n’est aussi important», «Je pourrais me payer une voiture pour ce prix », Emma Chamberlain est devenue la risée de Twitter.

La compagnie derrière la marchandise et le site internet d’Emma, Cozack Inc, a par la suite publié un communiqué indiquant qu’il était faux de croire qu’Emma vendait des messages privés pour 10 000$. Depuis, le site est sous maintenance et affiche un message de la part de Cozack Inc.

«Il y a des fausses et inexactes accusations qu’Emma Chamberlain offrirait un message privé en l’échange de 10 000$. En 2018, Cozack testait un programme de récompenses relié à la marchandise d’Emma sans qu’elle ne le sache. En guise de test, ils ont créé un outrageux niveau de récompense qui n’a jamais été activé et qui n’a jamais eu pour but d’être activé ou acheté. Ces récompenses n’ont jamais été opérées par Emma puisqu’elles n’étaient pas destinées à être disponibles à l’achat, mais simplement en guise de tests internes. Nous suspectons que les données aient été activées et qu’elles aient atteint le système d’indexation de Google et qu’elles aient été découvertes par un individu qui a commencé à étendre de fausses informations. Ça n’aurait jamais dû être public, et certainement que ça n’a jamais été planifié pour être acheté. Le programme test n’a jamais été détectable sur la page principale ni sur la liste des produits offerts, c’est pourquoi Emma n’avait aucune idée de la situation. Avec la tendance d’internet de créer une fausse narrative autour d’histoires sensationnelles, nous voulions vous donner la vérité à la source. Le site est présentement en maintenance.»

Emma a elle-même réagi à la situation.

Au départ, en voyant les rumeurs circuler sur internet, Emma a cru à un canular. Elle a tout de suite cherché à savoir si son site internet avait été piraté et elle n’a pas hésité à contacter la compagnie Cozack Inc pour en savoir plus.

À suivre!

