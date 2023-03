Giovanni Apollo est sur TikTok

Partager







Le chef Giovanni Apollo, qui avait été accusé d’avoir menti sur son parcours en 2017, est de retour dans l’oeil du public.



Celui qui en réalité se prénommerait Jean-Claude s’était fait très discret, dans les médias, depuis que La Presse avait dévoilé, il y a cinq ans, qu’il aurait menti sur son nom, son âge, son parcours et ses origines.

Autrefois présent à la télé et sur plusieurs tribunes, ces allégations couplées à d’autres allégations d’inconduites sexuelles avaient entraîné son déclin rapide.

Mais voilà que le chef Apollo tente au retour dans la sphère publique, sur la plateforme TikTok.



Ayant publié une première vidéo le 23 février dernier, Apollo compte maintenant 612 abonnés sur son compte.



La gastronomie est évidemment son sujet de prédilection.

Il s’amuse à chanter La Macarena.



Il fait la promotion de sa Grange à Apollo.

Mais ce n’est que ce mardi qu’il s’est finalement montré le visage dans une vraie vidéo, où on le voit vanter les mérites de son fumoir artisanal.



Seule cette dernière vidéo a amassé un nombre considérable de visionnements, avec environ 35 000 au moment de taper ces lignes.

On verra bien où cela le mènera...

