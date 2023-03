Hailey Bieber porte la tendance «jogging» du printemps

Partager







Ce printemps, on s'inspire de la toujours très stylée Hailey Bieber pour sélectionner nos looks alors que le mercure se réchauffe tranquillement. Cette fois, elle met de l’avant une tendance pandémique qui persiste et signe: le jogging à jambe large!

La jeune star a été photographiée dans son quotidien, arborant un jogging XXL qui tombe avec désinvolture sur ses hanches. Avec son haut écourté et son chandail à capuche, il s’agit du parfait look de tous les jours.

À la fois confortable pour flâner à la maison et adéquat pour nos sorties en public, le jogging à jambe large apporte une touche légèrement plus chic et recherchée que son penchant cintré à la cheville.

Question d’obtenir le parfait look casual chic, on opte pour des tonalités neutres ou encore entièrement monochromes. Il se porte même avec un corset sensuel ou un blazer corpo, brisant ainsi l'aspect plus relâché du jogging traditionnel.

Le plus beau dans tout ça? Cette tendance est accessible et abordable, puisqu’elle ne requiert pas un modèle en particulier pour recréer le look. On choisit tout simplement une paire assez large, dans des tons neutres, qui se marieront avec les autres pièces de notre garde-robe.

Envie d’adopter la tendance à votre tour?

Découvrez 5 joggings à jambe large à moins de 60$:

1. Pantalon jogging style cargo à jambe large chez Dynamite - 60$

2. Jogging à jambe large chez Ardène - En solde à 21$

3. Jogging à jambe large Hanes chez Amazon - à partir de 30$

4. Jogging à jambe large chez H&M - 30$

5. Pantalon jogging jambe à droite chez Garage - 55$

