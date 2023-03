La polygamie extrême des éléphants de mer du sud les tuerait prématurément, selon une étude

Partager







La polygamie extrême que pratiquent les éléphants de mer du sud mâles de l’océan Pacifique les tue de manière prématurée, révèle une nouvelle étude.

Il faut savoir que les plus gros et les plus dominants éléphants de mer du sud mâles, aussi appelés «maîtres de la plage», sont à la tête d’un harem de femelles reproductrices.

Selon la nouvelle étude, réalisée sur quelque 14 000 éléphants de mer du sud vivant sur l'île Macquarie, au sud de la Nouvelle-Zélande, l'espérance de vie des mâles diminue rapidement après l'âge de 8 ans (environ 50% de chances de survie) comparativement à celle des femelles du même âge (80%).

Que le plus gros gagne?

La taille des éléphants de mer adultes varie considérablement. Les mâles peuvent peser jusqu'à cinq fois plus que les femelles. Les différences du poids commencent généralement à apparaître entre 3 et 6 ans, lorsque les animaux atteignent leur maturité.

L'auteure principale de l’étude, Sophia Volzke, explique que les mâles les plus gros jouissent d'un important avantage reproductif.

Parmi tous les mâles, 4% deviennent des «maîtres de la plage» et possèdent un harem qui peut aller jusqu’à 100 femelles, précise la candidate au doctorat à l’Université de Tasmanie.

L'éléphant de mer passe la majeure partie de l'année en mer. Les mâles débarquent chaque mois d'août sur l'île Macquarie pour tenter d'établir une domination sur les plages et clamer leur territoire.

Les femelles, elles, arrivent en septembre et se regroupent entre-elles. C’est à ce moment que les mâles tentent de les défendre pour avoir l’emprise sur le groupe.

Une compétition mortelle

Les chercheurs croient que les pressions concurrentielles exercées sur les mâles alors qu'ils atteignent leur pleine maturité les poussent à prendre davantage de poids (et rapidement).

Puisqu'ils sont obligés d'aller se nourrir en eau peu profonde (pour prendre du poids), les mâles sont plus susceptibles de se faire tuer par des prédateurs, comme les orques et les requins dormeurs.

Bien que les mâles sont biologiquement capables de se reproduire vers l'âge de 6 ans, ils deviennent généralement assez compétitifs socialement pour se reproduire avec des femelles entre 9 et ans.

