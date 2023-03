On vous résume la chicane entre Léa Clermont-Dion et Mathieu Bock-Côté

Partager







Léa Clermont-Dion et Mathieu Bock-Côté s’échangent des flèches depuis mardi. Comment a commencé la chicane? On vous résume tout ça.

À l’origine de ce conflit: une entrevue de Léa Clermont-Dion dans le cadre du balado de Stéphan Bureau Contact. Pendant l’épisode diffusé la semaine dernière, l’autrice et réalisatrice a déclaré que sa ville de naissance, Rawdon, était «sauvage» et «assez white trash pittoresque».

Relancée sur le choix de cette expression par l’animateur, Léa Clermont-Dion a tout de suite reconnu qu’il «faut éviter de stigmatiser» et qu’elle n’«aurait pas dû dire ça».

La chronique de Mathieu Bock-Côté

Dans une chronique publiée mardi dans Le Journal, Mathieu Bock-Côté est revenu sur les propos de la coréalisatrice du documentaire Je vous salue salope. Le sociologue, qui se définit lui-même comme conservateur, s’est demandé «pourquoi personne n’a cru voir de son propos une forme de racisme antiblanc?»

«Soyons honnêtes : si quelqu’un parlait de Montréal-Nord de la même manière que Léa Clermont-Dion parlait de Rawdon, il serait accusé de racisme antinoir», estime le chroniqueur, qui réside désormais en France.

Léa Clermont-Dion réplique

Mardi, Léa Clermont-Dion a répliqué aux propos de Mathieu Bock-Côté. Dans une publication Instagram, elle accuse le chroniqueur de droite de manquer de «rigueur» et d’«honnêteté intellectuelle».

Estimant avoir été citée «hors contexte», elle déplore que seul cet extrait de la discussion ait été retenu par le chroniqueur. Elle estime que la discussion était nuancée, qu’elle a pu y émettre des «bémols» et «accepte[r] volontiers des angles morts de sa propre pensée».

Léa Clermont-Dion affirme même qu’«assener haut et fort qu’[elle] fai[t] du racisme antiblanc, c’est de la diffamation pure et simple».

Elle argumente finalement que de sous-entendre que le racisme antiblanc serait aussi grave que celui vécu par les personnes noires «est une affirmation pour le moins curieuse et factuellement erronée».

Mathieu Bock-Côté (contre) contre-attaque

Mathieu Bock-Côté est pour sa part revenu à la charge mercredi matin lors de sa rencontre quotidienne avec Richard Martineau à QUB radio.

«Elle se présente comme la victime d’une entreprise d’intimidation, mieux connue sous le nom d’une critique de son propos», affirme-t-il.

«Elle ne revient pas du tout sur son propos et cherche à faire une forme de scandale dans le scandale. Finalement, lorsqu’on critique le progressisme mondain, aujourd’hui, et bien, c’est vu inévitablement comme un discours haineux et une tentative d’intimidation», estime le chroniqueur.

