Salaire minimum canadien à 16,65$: quels emplois seront touchés?

Ottawa annonce que le salaire minimum fédéral passera de 15,55$ à 16,65$ de l’heure. Cette hausse survient en période d’inflation pour aider les travailleurs à faire face aux hausses du coût de la vie. Mais quel type d’employés profiteront de cette mesure? On fait le point.

La hausse annoncée entrera en vigueur le 1er avril prochain et touchera les employés qui travaillent dans une entreprise qui est sous juridiction fédérale. Cela inclut notamment les banques, les services postaux et de messagerie, ainsi que les transports interprovinciaux aériens, ferroviaires, routiers et maritimes.

Dans les cas où le salaire minimum provincial serait supérieur à celui du fédéral, le taux le plus élevé doit s’appliquer, mais ce n’est pas le cas au Québec, où le salaire minimum provincial augmentera d’un dollar le 1er mai prochain pour passer à 15,25$ de l’heure.

Emploi et Développement social Canada estime que cette mesure touchera près de 26 000 travailleurs canadiens qui gagnent moins que le taux annoncé.

«Le coût de la vie est en hausse, alors nous faisons en sorte que les salaires le soient aussi. C’est en protégeant les travailleurs que l’on peut faire croître l’économie et accroître la prospérité pour tous», a déclaré le ministre du Travail, Seamus O’Regan, par voie de communiqué.

