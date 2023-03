Sophie Nélisse ose plus que jamais avec un chandail en mailles transparent

Partager







L'actrice québécoise amorce une tournée de presse pour la série dramatique Yellowjackets avec un ensemble orangé révélateur.

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA

Sophie Nélisse est présentement à Beverly Hills pour la sortie de la deuxième saison de Yellowjackets, dans laquelle elle interprète Shauna à l'adolescence. Pour se présenter aux médiax, Sophie et son équipe ont opté pour un haut écourté en mailles transparent, un veston oversized et un pantalon large.

Chris Horan et Greer Heavrin, stylistes de stars, sont derrière le style vestimentaire de Sophie. Pour compléter le look, c'est sur la maquilleuse Lilly Keys et l'artiste capillaire Éloise Larocque que Sophie a pu compter.

L'actrice québécoise lance des regards de femme fatale à la caméra. Elle est plus assumée que jamais!

La seconde saison de Yellowjackets sort officiellement ce vendredi aux États-Unis.

