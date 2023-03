24 heures devient 100% numérique

Partager







Chères lectrices, chers lecteurs,

Le 23 mars 2023 marque une étape importante dans le virage web de notre média, amorcé il y a quelques années. Après plus de 20 ans de publication papier, notre dernier numéro imprimé vient de paraître. Vous pouvez mettre la main sur cette édition historique dans l'une des stations du métro de Montréal.

Depuis le début de cette transition numérique, notre équipe s’est appliquée à continuer à vous offrir des numéros papier de qualité, comprenant chaque semaine un dossier spécial étoffé, en plus de nouvelles concernant l’actualité montréalaise, l’urgence climatique, les transports collectifs, la crise du logement ainsi que d’autres enjeux sociaux qui touchent notre communauté.

Montage Marilyne Houde

Pour souligner ce dernier numéro, on vous offre une plongée dans l’histoire du média 24 heures – qui à l’origine s’appelait le Montréal Métropolitain, vous vous en souvenez peut-être! – en plus d’un panorama sur les défis de la transformation des médias écrits.

Photo Étienne Brière Notre cheffe de pupitre Léa Papineau Robichaud en train de monter la dernière édition papier de 24 heures.

Même s’il s’agit d’un deuil à faire pour notre équipe, l’avenir est brillant pour 24 heures et sa communauté. Nous allons continuer à traiter des mêmes thématiques qui nous passionnent et qui vous allument, sur nos plateformes numériques.

Vous pouvez nous suivre sur ce site ainsi que sur nos comptes Facebook et Twitter où nous partageons tous nos articles. Sur Instagram, nous vous offrons un condensé de nos reportages. Sur TikTok et YouTube, nous vous expliquons l’actualité de vive voix et nous gardons le dialogue ouvert avec ceux et celles qui prennent le temps de commenter nos vidéos.

Merci de nous avoir lus durant toutes ces années et de continuer de nous suivre sur le web.

- Charles D'Amboise, directeur des contenus d'information