Hommage aux fourmis de l'hebdo

Le 23 mars 2023 marque la date de publication du dernier numéro papier du 24 heures. Pour souligner l'occasion, on donne la parole à notre cheffe de pupitre Léa Papineau Robichaud, qui préparait l'édition chaque semaine depuis notre virage à l'édition hebdomadaire, en février 2021.

Saviez-vous que c’est une toute petite équipe de fourmis travaillantes qui, semaine après semaine, s’assurait que tous les morceaux étaient méticuleusement en place pour avoir un beau journal à vous présenter chaque jeudi?

Ça commençait avec le positionnement des publicités dans les pages par notre cher maquettiste Kevin Simard.

Les talentueux et dévoués graphistes Julie Verville et Philippe Dunn faisaient un travail colossal pour mettre les textes en page et s’assurer que le tout soit beau esthétiquement.

De son côté, Marilyne Houde nous confectionnait de splendides illustrations et photomontages pour nos unes et pour accompagner les textes. Elle prenait également contact avec des illustrateurs et illustratrices du Québec et d’ailleurs.

Enfin, en tant que cheffe de pupitre, je chapeautais tout ce beau monde et j’entretenais un contact étroit avec nos chefs de contenu pour vous offrir de bons articles chaque semaine. Et surtout, je veillais à ce que votre lecture soit agréable : couper un texte, changer un titre, réécrire une partie d’un article pour qu’il se lise sous forme de liste, etc. Rien ne me faisait peur, afin de simplifier votre lecture!

Notre équipe s’attelait à ces tâches chaque semaine avec toute notre passion pour l’actualité, en espérant vous donner ne serait-ce qu’une toute petite envie d’en savoir plus.

Aujourd’hui, nous sommes en deuil avec la fin de notre bel hebdo, mais demain, nous plongerons certainement à pieds joints dans de nouveaux défis, car la flamme de notre amour pour l’information nous habite toujours.

Merci également à l’équipe de réviseurs, sous la direction de Rose-Hélène Côté, et au personnel de l’imprimerie et de la distribution pour votre bon travail au fil des années!