La nouvelle collection du printemps de l'entreprise EQ3 est arrivée, et elle est sublime

Partager







L’entreprise canadienne EQ3 dévoile sa collection du printemps, et ça risque de vous créer des besoins.

• À lire aussi: Voici où acheter des tulipes pour rêver au printemps

Adorée par la designer Brook & Peony et l’influenceuse Léonie Pelletier, l’entreprise EQ3 met le paquet pour célébrer le printemps avec une collection colorée et intemporelle.

EQ3 est reconnu pour ses meubles et ses accessoires de grande qualité qui résistent à l’épreuve du temps.

Parmi la collection, on retrouve des ottomans colorés, un divan et des fauteuils versatiles offerts en plusieurs couleurs, des serviettes pour la salle de bain ou la plage et de jolis contenants en verre bleutés (idéaux pour un beau bouquet de tulipes).

Naomi Auger

Coup de cœur pour les contenants conçus par la designer pluridisciplinaire Laura Bild. Nommée STAK, cette collection a été pensée pour jouer plusieurs rôles: chaque contenant sert de petit rangement ou de vase, et les couvercles de plateaux ou d’assiettes pour présenter les objets de décoration qui vous sont chers.

L’équipe de Silo 57 a eu le privilège de voir les nouveautés EQ3. On vous montre le tout ici.

Voici une belle manière d’inviter le printemps à la maison.

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s

s