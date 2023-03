Si on s'aimait encore: la bande-annonce est sortie et ça promet d'être captivant

Partager







Alors que les téléspectateurs attendent toujours la quatrième saison de Si on s'aimait, voilà que TVA nous offre de quoi patienter avec la bande-annonce de l'émission dérivée Si on s'aimait encore.

Rappelons le concept: plutôt que de suivre des célibataires à la recherche de l'amour comme dans le concept original, le public sera aux premières loges alors que des couples tentent de donner une ultime chance à leur relation. Ce qui ne change pas, c'est qu'ils seront eux aussi accompagnés par l'experte en accompagnement relationnel Louise Sigouin, alors que Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin seront eux aussi présents pour commenter ce qu'ils voient, comme le font les téléspectateurs dans leur salon.

Durant six semaines, on pourra donc suivre cinq duos qui en sont à un point culminant dans leur relation, et qui désirent régler les problèmes auxquels leur couple fait face. À l'instar de Si on s'aimait, les participants devront identifier leurs «patterns relationnels» et être prêts à faire preuve d'introspection afin d'appliquer les enseignements de Louise Sigouin.



Une première bande-annonce a été dévoilée ce jeudi, donnant une idée de ce qui nous attend, et ça promet d'être fort en émotions. Voyez-la tout EN HAUT de cet article.

Si le concept vous intéresse, sachez que l'équipe est déjà en période de recrutement pour la deuxième saison. Vous pouvez inscrire votre couple dès maintenant.

Ne manquez pas Si on s'aimait encore, du lundi au jeudi à 19h dès le 1er mai à TVA et TVA+.

