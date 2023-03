Dua Lipa particulièrement sexy dans un micro-bikini Hello Kitty

Partager







Dua Lipa a un penchant pour les personnages. Après une robe de Patrick l'étoile de mer et un manteau de Bob l'Éponge, la chanteuse pose dans un bikini Hello Kitty.

Dua Lipa est en vacances sur une île paradisiaque. Évidemment, la chef de file de la mode nous surprend avec ses looks de plage. Sa dernière lubie, un micro-bikini à l'effigie d'Hello Kitty.

Le maillot de bain en tricot comprend un haut où des têtes du personnage cachent les seins de Dua et on reconnaît la boucle d'Hello Kitty sur la culotte de bikini.

Dans le carrousel photos, Dua porte également un bikini orangé assorti à une veste, tout en tricot aussi. La tendance est à surveiller pour l'été!

À diverses reprises, la chanteuse a publié des looks comprenant des personnages de dessins animés. On a pu la voir avec une robe en filet à l'image de Patrick l'étoile de mer et plus récemment dans un ensemble en cuir jaune montrant Bob l'Éponge, les deux amis de Bikini Bottom.

On adore le style ludique de la star!

