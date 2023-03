Élisabeth Rioux se dit «traumatisée» par un commentaire de son ex sur son ventre de mère enceinte

Partager







De passage au micro du populaire balado Sexe Oral, la femme d’affaires et influenceuse Élisabeth Rioux a avoué avoir été traumatisée par des propos tenus à l’égard de son ventre de future mère par son ex-conjoint, Bryan McCormick.

Dans un court extrait publié sur les réseaux sociaux, on voit la femme de 26 ans se confier aux animatrices du podcast québécois Lysandre Nadeau et Joanie Grenier, aussi connue sous le nom de Dre Point G, notamment sur le début des violences conjugales qu’elle a vécues entre 2019 et 2020.

«Quand j’étais enceinte au début, et que j’ai commencé à avoir une bedaine [...] j’étais dans la salle de bain [...] lui était couché dans le lit, puis là je suis comme: “Oh my god! Je commence à avoir une bedaine, check!” et je suis full contente», lance-t-elle aux animatrices.

«Ark, je réalise que ça m’écœure vraiment une femme enceinte», aurait simplement rétorqué McCormick à sa copine de l’époque.

D’après Élisabeth Rioux, c’est à partir du jour où elle est tombée enceinte que son ex-conjoint a «commencé à être méchant», alors qu’elle répétait sans cesse qu’il avait «toujours été gentil».

Rappelons que les anciens amoureux ont eu un seul enfant ensemble, Wolfie, née en juillet 2020.

Bryan McCormick a été condamné à six mois de prison en juillet 2022 pour avoir commis des voies de fait sur l’influenceuse. Il a été libéré avant son temps.

