Il faut accuser les pétrolières d’homicide, suggère un article dans le «Harvard Environmental Law Review»

Partager







Faut-il accuser les pétrolières américaines d’homicide pour les tenir responsables de leur contribution à la crise climatique? C’est ce que suggère les auteurs d’un article publié dans la revue Harvard Environmental Law Review.

• À lire aussi: Une pétrolière a prédit avec précision le réchauffement climatique... dans les années 1980

• À lire aussi: Climat: 5 causes devant les tribunaux, à surveiller en 2023

Les entreprises de combustibles fossiles «n'ont pas simplement menti au public, elles ont tué des membres du public à un rythme accéléré, et les procureurs devraient porter ce crime à l'attention du public», arguent David Arkush et Donald Braman, auteurs de la publication.

Leur argumentaire s’appuie sur les preuves selon lesquelles les pétrolières savaient depuis aussi loin que les années 80 comment leurs produits affecteraient le climat. Celles-ci ont volontairement trompé le public, selon les auteurs.

Ces informations ont d’ailleurs déjà été utilisées dans des poursuites contre les pétrolières pour les dommages financiers liés à la montée des eaux, les feux de forêt et les vagues de chaleur, rapporte The Guardian.

Or, leurs efforts pour cacher les conclusions de leurs scientifiques et pour retarder l’adoption de politiques climatiques constituent un «état mental coupable» qui a causé des dommages allant jusqu’à la mort pour certaines personnes, ce qui serait suffisant pour les inculper d’homicide, plaident les auteurs.

• À lire aussi: Une pétrolière se vantait de pouvoir faire fondre un glacier de 7 millions de tonnes chaque jour dans une pub de 1962

«Lorsque l’on commence à utiliser ces termes, on se rend compte qu’il s’agit de droit pénal. Un état mental coupable causant un préjudice est un comportement criminel, et s'il tue quelqu'un, c'est un homicide», a indiqué Donald Braman, qui est aussi professeur de droit à l'université George Washington, en entrevue à The Guardian.

Selon lui et son co-auteur David Arkush, une accusation d’homicide serait plus convaincante que les amendes pour que les pétrolières modifient leur fonctionnement.

Plus facile à dire qu’à faire

Même si l’argumentaire semble solide, plusieurs embûches pourraient se mettre sur la route d’un procureur qui voudrait poursuivre une pétrolière pour homicide, alertent des experts.

D’abord, il faudrait qu’un procureur général qui a compétence à un endroit où un événement climatique extrême a causé la mort porte plainte. Il faudrait aussi qu’il soit prêt à affronter des entreprises influentes qui brassent des milliards de dollars.

Tout ça, sans compter le fait qu’il soit difficile mettre la faute uniquement sur une pétrolière en particulier, explique Christopher Kutz, professeur émérite et directeur du Kadish Center for Morality, Law and Public Affaire à l’université Berkeley.

• À lire aussi: En pleine crise climatique, les pétrolières enregistrent des bénéfices records en 2022

«Elles sont complices des décès qui surviennent et l'article est très convaincant à ce sujet. Mais il est difficile de déterminer si une accusation criminelle peut être retenue, car leur complicité est mêlée à celle de toutes les autres [pétrolières]», a-t-il précisé.

«Un obstacle à l'établissement d'une responsabilité causale est le fait que la mort résulte d'actions diffuses d'acteurs multiples», a poursuivi Guyora Binder, professeur de droit à l’université de Buffalo, à The Guardian.

Il donne l’exemple des entreprises de l’industrie du tabac: le fait qu’il y ait plusieurs fabricants rend impossible le fait de déterminer lequel a causé tel ou tel décès.

Le professeur émet tout de même l’hypothèse que plusieurs compagnies de combustibles fossiles pourraient être inculpées collectivement, quoiqu’il serait difficile d’obtenir une telle inculpation.

«S’il s’avère qu’elles étaient toutes de connivence pour supprimer la recherche sur le changement climatique et qu’elles essayaient toutes de s’aider mutuellement à poursuivre cette entreprise, alors nous pourrions les tenir pour responsables des actions des unes et des autres», a-t-il ajouté.

À voir aussi: