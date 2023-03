Partager







Le mini-putt, ce jeu de golf miniature à la fois kitsch et sympathique continu d’attirer les adeptes et avec raison.

Voici donc les meilleurs mini-putt intérieurs du Québec.

Le Putting Edge est de loin le meilleur mini-putt intérieur que vous pourrez trouver. Ce dernier possède pas moins de 3 succursales au Québec, mais est également établi aux États-Unis. On y retrouve des parcours lumineux impressionnants qui vous donneront l’impression d’être dans un jeu vidéo. Une partie coûte 13,49$ plus taxes.

1259 rue Guy, Centre-Ville de Montréal

105 Promenade du Centropolis, Laval

3500 boul. de la Cote-Vertu, suite 140, Saint-Laurent, (Spheretech)

Ce mini-golf intérieur complètement fluo propose 18 trous de plaisir! En plus de pouvoir jouer au mini-golf, l’espace Zone 15 vous propose une foule d’autres activités comme du laser tag, un simulateur de course et de la réalité virtuelle. De quoi vous occuper toute la journée!

3705 autoroute des Laurentides, Laval

Ceux qui préfèrent une ambiance plus ensoleillée pour jouer au mini-golf seront servis dans les deux différentes succursales de Mont VR. Ici, on retrouve des parcours de 18 trous sous une lumière normale. Les participants n'ont qu'à payer 3,99$ pour jouer à la succursale du Dix30. De plus, on peut jouer sans réservations! Allô la spontanéitée!

6000 boul. de Rome, suite 20, Brossard, Dix30

4025 boulevard des Forges, Trois-Rivières

Quoi de mieux qu'une bonne crème glacée, après une partie de mini-putt? À Québec, c'est au Bar Laitier Golf Fluo S'Amuse que ça se passe. Le décor hyper fluo et coloré de l'endroit ajoute une touche de plaisir! Ouvert toute l'année!

475 boul de L'Atrium Local 105, Québec

