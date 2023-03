Selena Gomez se porte finalement à la défense d’Hailey Bieber

Partager







La chicane publique qui dure depuis plusieurs semaines et enflamme les réseaux sociaux a pris une tournure inquiétante. Après des menaces de mort envers Hailey Bieber, Selena Gomez a demandé à ses fans de cesser les hostilités.

La querelle qui implique principalement la rivalité entre Selena Gomez et Hailey Bieber va maintenant bien plus loin qu'un débat d'idées sur internet. La femme de Justin Bieber reçoit des menaces de mort.

En story Instagram vendredi, Selena s'est portée à la défense de sa supposée rivale. Elle a écrit ce message à sa communauté. « Hailey Bieber m'a contacté pour me laisser savoir qu'elle recevait des menaces de mort et un lot de haine négative important. Ça n'est pas ce pourquoi je m'élève. Personne ne devrait vivre cette haine ou cette intimidation. J'ai toujours milité pour la bonté et je veux vraiment que tout ça cesse. »

Cette story arrive un mois après les spéculations des internautes indiquant que Kendall Jenner et Hailey Bieber se seraient moqué des sourcils de Selena Gomez. Depuis, plusieurs extraits vidéo et des anciens tweets ont été déterrés par les fans de chacune des stars pour déterminer si les deux se copiaient.

Hailey Bieber n'a pas commenté la chicane publiquement pour le moment.

