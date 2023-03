Un sous-sol pas fini à louer pour 600$ par mois à Montréal

Partager







Un sous-sol pas fini, non loin de la station de métro Joliette, dans l’arrondissement d’Hochelaga-Maisonneuve, est à louer pour... 600$ par mois.

Selon l’annonce Kijiji, le logement serait meublé.

Le plafond n’est pas recouvert, et le plancher de béton ne l'est pas plus.

Capture d'écran Kijiji

La cuisine et la salle de bain se trouvent au rez-de-chaussée.

Prenez note qu’une seule personne peut louer ce sous-sol et que les animaux ne sont pas acceptés.

Plus de 1275 personnes ont consulté l’annonce depuis sa publication sur Kijiji, il y a deux semaines.

À qui la chance?

