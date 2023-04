Visite chez Marie-Claire: un appartement à 916$ par mois dans Rosemont-La Petite-Patrie

Partager







L’équipe de Silo 57 s’est lancé la mission de sillonner la ville de Montréal à la recherche de petites pépites locatives. Notre but? Vous ouvrir la porte de gens d’ici et découvrir leurs appartements pour une bonne dose d’inspiration quotidienne.

Cette semaine, on visite l’appartement de Marie-Claire, situé dans Rosemont-La Petite-Patrie, à deux pas du Cinéma Beaubien.

Visionnez la vidéo ci-haut pour la visite complète!

Q: Combien de pièces y a-t-il dans ton appartement?

R: L’appartement m’a été présenté comme un 3 1⁄2, mais je serais portée à dire qu’il s’agit plutôt d’un grand 2 1⁄2 puisque la chambre et le salon sont en réalité une pièce double. Avec l’espace cuisine et la salle à manger, ça me fait deux aires de vie, plus une salle de bain.

Q: Depuis combien de temps habites-tu dans cet appartement?

R: J’ai emménagé en juillet dernier, ça fait donc environ 9 mois que j’habite ici. Il s’agit de mon premier appartement à Montréal et j’ai décidé de renouveler mon bail pour l’année prochaine.

Q: Comment as-tu trouvé cet appartement?

R: J’ai eu beaucoup de chance parce que ça s’est fait avec le bouche-à-oreille. Une amie d’amie avait mentionné sur son Facebook personnel qu’elle souhaitait céder son bail, et puisque mon amie savait que je cherchais activement dans ce quartier, elle nous a mis en contact. J’ai donc sauté sur l’opportunité et j’ai pu éviter la compétition qui vient généralement avec les offres sur Facebook Market.

Q: Quel est le prix de ton loyer?

R: Je paie actuellement 916$ par mois, plus les frais d’Hydro et le Wi-Fi.

Q: Ton loyer a-t-il augmenté au fil des ans?

R: C’est la première année que j’habite ici, donc je n’ai pas subi d’augmentation dans les années précédentes, mais mon loyer sera augmenté à 936$ dès le 1er juillet 2023.

Q: Quelle est ta pièce préférée dans ton appartement?

R: Bonne question! Je dirais ma cuisine, et plus spécifiquement en fin de journée, parce que le soleil pénètre dans la pièce et que ça rend le tout tellement beau et chaleureux.

Q: Qu’est-ce qui a inspiré ton décor?

R: Je n’avais pas vraiment d’inspiration spécifique, mais je peux dire que j’ai décidé de suivre mon instinct parce que j’ai toujours aimé la déco et que je considère que j’ai un bon œil pour dénicher des pièces uniques en brocante ou sur Facebook Market. Chaque fois que je fais une trouvaille, je joue autour de ça pour construire le reste de mon environnement. Chose certaine, c’est important pour moi d’avoir des objets qui me procurent du bonheur et que je sais que je ne retrouverai pas partout.

Q: Pourquoi avoir choisi Rosemont?

R: J’ai choisi Rosemont-La Petite-Patrie parce que le quartier est très familial et que je m’y sens en sécurité. J’adore aller me promener dans les rues avoisinantes, découvrir des petits cafés et des boutiques, sans toutefois vivre le brouhaha que d'autres quartiers plus centraux peuvent expérimenter. Rosemont pour moi était le parfait juste milieu entre la vie de quartier et la tranquillité.

Q: Est-ce que ton appartement a un quirk (un défaut)?

R: Oui [rire]. Mon appartement est drôlement mal insonorisé. Parfois, j’ai l’impression que le chat de ma voisine se trouve littéralement dans mon corridor. On a une bonne relation donc ça va, mais les murs sont vraiment en papier!

Q: Qu’est-ce que tu changerais si tu le pouvais?

R: Mon rêve serait que ma chambre et mon salon soient deux pièces distinctes plutôt qu’une grande pièce double, question d’avoir plus d’intimité. Sinon, j’ai uniquement de l’espace pour une laveuse, et j’aurais aimé avoir le luxe de la laveuse-sécheuse. Ce sera pour une autre fois peut-être!

Ça vous plaît? Inspirez-vous maintenant du décor de Marie-Claire:

