Cette tendance florale «kitsch» sera partout cet été

Sur la passerelle comme sur Instagram, on voit souvent les mêmes tendances revenir, année après année. Certaines d'entre elles, plus rares, semblent avoir été reléguées aux oubliettes à jamais... et quand elles sont déterrées, elles peuvent créer une onde de choc. C’est le cas du retour des rosettes, typiques des années 80, qui sont partout en 2023!

On les a d’abord vues sur la passerelle, puis sur les stars et désormais sur notre fil Instagram: les rosettes de tissu décorent le col de nos chemises, nos camisoles, nos robes et nos jupes. On pousse même l'audace jusqu'aux maillots de bain!

Elles apportent une touche romantique à n’importe quel ensemble. D’ailleurs, la douceur et la féminité sont des tendances phares du printemps et se déclinent sous forme de ruban dans les cheveux, chaussures de ballerine et, bien entendu, imprimés floraux et rosettes.

Parmi les nombreuses célébrités à adopter cette tendance romantique, on note des noms comme Zendaya, Harry Styles, Hailey Bieber, Cara Delevingne, pour ne nommer que ceux-ci.

Afin d’avoir un look bien balancé, on évite de combiner toutes les tendances romantiques énumérées plus haut. On peut obtenir un look plus intéressant et contrastant en combinant un haut à rosette à un bomber de cuir, par exemple.

