Vous voulez essayer Ozempic pour perdre du poids? Attendez un instant

BILLET - Un médicament qui permet une perte de poids rapide, avec comme preuve d’époustouflantes vidéos avant/après produites par des influenceurs et influenceuses. Ça semble trop beau pour être vrai? Penchons-nous sur le fameux sujet d’Ozempic et autres produits du genre.

Premièrement, qu’est-ce que c’est?

Ozempic est le nom sous lequel est commercialisée une injection de sémaglutide. Le médicament a été approuvé par Santé Canada en 2018, à la base pour traiter des gens atteints de diabète de type 2. Il n’est pas en vente libre et doit être prescrit par un médecin.

AFP Les gens qui prennent Ozempic doivent se faire une injection une fois par semaine.

Par la bande, il fait perdre du poids... et c’est cet «effet secondaire» qui retient l’attention.

Des vedettes, dont l’actrice Chelsea Handler et le milliardaire Elon Musk, ont admis avoir eu recours à ce type de médicament spécifiquement pour perdre du poids.

AFP Chelsea Handler a admis utiliser Ozempic pour prendre du poids.

Et à Hollywood, la machine à rumeurs s’emballe maintenant, au point où les vedettes qui ont perdu du poids récemment sont scrutées une par une par les sites et journaux à potins, qui spéculent sur qui en a pris ou non.

Lors de la cérémonie des Oscars, la semaine dernière, l’animateur Jimmy Kimmel a carrément ouvert son monologue en complimentant l’auditoire sur son apparence... et en se demandant à la blague si Ozempic lui conviendrait!

Photo Getty Images via AFP Jimmy Kimmel

C’est à ce moment-là, rivée sur mon sofa, que je me suis dit que ça semblait être devenu un véritable fléau.

Et je comprends ce qui peut attirer les gens là-dedans. Après avoir pris 15 livres pendant la pandémie de COVID-19, pourquoi ne pas en perdre 15 ou 20 avec Ozempic?

Euhhh... minute! J’ai décidé de mieux me renseigner sur ce médicament avant de rêver à un corps amaigri comme celui de Kim Kardashian.

Les effets secondaires d’Ozempic

Le médicament Ozempic a plusieurs effets secondaires, bien plus déplaisants que de la perte de poids.

Nausée, constipation, fatigue, vomissements... les témoignages des gens qui ont pris ce médicament ne sont vraiment pas attrayants.

Il y a aussi l’aspect économique : même si vous vous faites prescrire Ozempic, ce médicament n’est pas remboursé par la RAMQ, et ça coûte donc des centaines de dollars par mois à la plupart des gens pour y avoir accès.

Enfin, le médicament doit rester disponible pour les patients diabétiques, ce qui peut être difficile si tout un chacun se met à s’en procurer pour le tester.

L’endocrinologue Richard Dumas, du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval, a accordé une entrevue à propos d’Ozempic au Dr Joseph Dahine sur TikTok.

«C’est une injection une fois par semaine, ça coupe l’appétit et on maigrit», explique d’emblée l’endocrinologue, qui pratique depuis 30 ans.

Et il est clair: ce n’est pas pour quiconque souhaite perdre un peu de poids. «La meilleure façon de perdre du poids, ce ne sont pas les médicaments, ce n’est pas la chirurgie, mais c’est de bien manger et de faire de l’exercice physique», dit-il.

«Y’a des gens pour qui c’est facile. Y’a des gens pour qui c’est difficile. Y’a des gens pour qui malheureusement c’est impossible», poursuit-il.

Et selon lui, pour les patients pour qui c’est impossible et qui ont des problèmes de santé liés à leur poids, Ozempic peut être une solution.

Ça répond donc à ma question: ce n’est pas fait pour atteindre un poids «cosmétique» comme plusieurs stars hollywoodiennes et influenceurs le font sur TikTok; c’est conçu pour des personnes qui ont de véritables problèmes de santé et pour qui les autres options ne fonctionnent pas.

D’ailleurs, on ne connaît pas encore les effets à long terme de ce médicament, expliquent des médecins dans un épisode du balado américain Honestly.

Après ces recherches, ma soudaine fièvre Ozempic est aussitôt repartie. Et j’espère que ce sera le cas pour vous aussi si vous êtes dans une situation similaire à la mienne.

