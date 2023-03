Angelina Jolie alimente les rumeurs en se baladant avec ce milliardaire connu

Partager







Jeudi dernier, l’actrice Angelina Jolie a été photographiée à la sortie d'un restaurant très prisé par les célébrités, Le Nobu, à Malibu, Los Angeles. Mais elle n'était pas seule.

L’ex-femme de Brad Pitt a alimenté la machine à rumeurs alors qu’elle était accompagnée de l’héritier milliardaire de la célèbre famille Rothschild, David Mayer, 44 ans. Ensemble, ils auraient dîné dans le restaurant et seraient restés pas moins de trois longues heures à discuter.

Dave Benett/Getty Images for Bre

Page Six a d’ailleurs mis la main sur des photos de paparazzi où l’on voit la star de 47 ans accompagnée de celui qui se dit aussi militant écologiste, en train de quitter ledit restaurant.

Angelina Jolie goes on three-hour lunch with billionaire David Mayer de Rothschild https://t.co/w6tX0sMG3l pic.twitter.com/skcWZw8rTR — Page Six (@PageSix) March 25, 2023

Rien ne prouve que le duo était à un rendez-vous galant, comme Angelina Jolie est également une grande activiste dans l’âme.

En guise de biographie, sur le compte Instagram de l’enfant provenant de l’une des familles les plus riches du monde, on peut lire ceci : « Je veux avertir et informer les gens sur le réchauffement climatique, identifiez vos amis et protégeons le monde. »

Pour ce qui est de sa vie amoureuse, rappelons qu’en 2021, celle qui partage six enfants avec Brad Pitt avait été photographiée à plusieurs reprises avec le chanteur The Weeknd et la Toile s’était enflammée instantanément pour ce duo décrit comme « surprenant ».

