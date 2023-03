Dany Turcotte revient sur son tweet controversé suite au gala Les Olivier

Partager







L’ancien fou du roi Dany Turcotte était de retour sur le plateau de Tout le monde en parle dimanche soir pour présenter son nouveau documentaire: «Le dernier placard: vieillir gai», mais il est aussi revenu sur le sujet qui a fait jaser toute la semaine.

Comme a d'emblée lancé Lepage, qui était visiblement heureux de retrouver son vieil ami, Dany a fait couler beaucoup d'encre dans les derniers jours avec ce tweet:

Le mépris de la nouvelle génération d’humoristes pour l’ancienne semble être assez généralisé! 🤷🏻‍♂️ #olivier — Dany Turcotte (@danyturcotte) March 20, 2023

L’animateur a donc profité du passage de Turcotte à Tout le monde en parle pour revenir sur le tweet dont tout le monde a parlé.

Voici quelques citations à retenir:

1. «Je l’ai trouvé vraiment drôle le numéro L'humour c'était mieux avant [de Arnaud Soly et Virginie Fortin].»

2. «Chaque gag était bon dans le gala, mais c’est l’accumulation qui m’a fait dire ça. Et quand j’ai vu qu’il n’y avait pas d’hommage à Jean Lapointe, là ça m’a vraiment frappé.»

3. «C’est pas moi qui l’a envoyé ce tweet-là, c’est mon cœur.»

4. «On ne peut pas éradiquer toutes les générations... mettons qu’on va aux Gémeaux, toutes les générations sont représentées. Je voudrais que toutes les générations soient ensemble. Qu’un plus vieux puisse présenter un trophée avec un plus jeune, qu’un vieux fasse des blagues sur la nouvelle génération. Ça serait cute non?»

5. «En envoyant ce tweet, je savais que c’était un terrain miné, mais c‘est ce que je croyais à ce moment-là. Je le crois toujours. C’est le fun que ça ait fait un débat et qu’on puisse en parler.»

6. Revenant sur ses années comme fou du roi à Tout le monde en parle, Dany a répondu ceci: «C’était une autre époque. J’étais encouragé et payé par la production pour faire ce genre de blagues/commentaires [parfois méchants ou malaisants]. Les humoristes sont représentatifs de leur époque.»

7. «Le groupe sanguin, et Lévesque et Turcotte, c’était pas méchant. Il y a peut-être une sensibilité pour moi là-dedans aussi, parce que les années 1990, c’était les années où j’étais avec mon ami Dominique et on était humoriste. Pour moi, c’est sacré. Alors je trouvais ça triste qu’on éradique tout ça.»

8. «Ça fait 20 ans que je ne suis plus dans le milieu de l’humour. Je regarde ça de l’extérieur. Mais je suis sûr que l’année prochaine, ils vont inviter des humoristes des autres générations. Je n’aurai pas tweeté pour rien.»

