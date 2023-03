Dosette: un café instantané délicieux pour vos week-ends en pleine nature

Partager







Oui, vous avez bien lu. Ce café instantané est délicieux. Ce n’est pas une blague!

L’entreprise Dosette, qui a vu le jour dans les Cantons-de-l’Est, propose des sachets de café instantané à déguster n’importe où, mais surtout en pleine nature!

Vous pourrez ainsi avoir toujours à la portée de la main un café savoureux et facile à faire avec les moyens du bord. Pour réaliser votre boisson, vous n’avez qu’à ajouter de l’eau chaude à votre sachet et à la déguster. Rien de plus simple!

De plus, le café offert dans chaque sachet est torréfié en Estrie par le café Géogène. On y déguste un café avec une touche fine de fruits et beaucoup d’équilibre. Tout simplement délicieux.

Procurez-vous une boîte de Dosette juste ici pour 19,99$.

