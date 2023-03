Gwyneth Paltrow : ce qu'il faut savoir sur le procès à propos de son accident de ski

Partager







L'actrice américaine Gwyneth Paltrow a retenu l'attention récemment pour sa diète douteuse à base de bouillon et de légumes. Mais il se passe quelque chose de bien plus important dans sa vie en ce moment: un procès lié à un accident survenu sur une piste de ski dans lequel elle est accusée. Voici ce qu'il faut savoir à ce propos.

L'accident de ski

L'accident au coeur de ce procès se serait déroulé en 2016 sur les pistes du Deer Valley Resort, une station de ski en Utah.

Gwyneth Paltrow y était pour un voyage de ski en famille, tout comme Terry Sanderson, un optométriste à la retraite aujourd'hui âgé de 76 ans.

Les deux skieurs seraient entrés en collision sur une piste. Selon M. Sanderson, Gwyneth Paltrow l'aurait embouti par l'arrière, créant un impact si fort qu'il en aurait perdu conscience, rapporte le HuffPost. La vedette skiait selon lui de façon «hors de contrôle» et aurait ensuite quitté la scène de la collision, ce que M. Sanderson compare à un «délit de fuite». Il avance avoir eu comme conséquences de l'accident «des dommages au cerveau, des pertes de mémoire à court terme, quatre côtes cassées et une détresse émotionnelle». C'est pourquoi il a décidé de la poursuivre pour 3,1 millions $, un montant qui a ensuite été réduit à 300 000$, selon CBS News.

Gwyneth Paltrow, âgée de 50 ans, prétend de son côté que ce serait M. Sanderson qui l'aurait percutée par l'arrière, et avance qu'il tente de profiter de sa célébrité pour lui soutirer de l'argent. Elle le poursuit en retour pour la somme symbolique de 1$ et pour le remboursement de ses frais judiciaires.

Selon sa version des faits, elle ne savait pas que le skieur était blessé lorsqu'elle a quitté le lieu de l'impact, et croyait que l'accident était relativement «mineur», selon CBS News.

Qui était le downhill skier?

Lorsque des collisions se produisent sur des pistes de ski, c'est généralement le skieur qui se situe plus haut dans la pente (uphill skier), et donc qui voit l'autre skieur devant lui (downhill skier), qui est responsable, a expliqué un avocat à CBS News. Dans ce cas, les deux skieurs prétendent qu'ils étaient le downhill skier.

Leurs avocats respectifs tenteront de convaincre le jury de huit personnes devant lequel se déroule cette affaire, qui se poursuivra lundi.

Que dit la loi au Québec?

Le ski alpin est une activité qui comporte des risques, mais des dispositions de la loi prévoient quand même qu'on peut être indemnisé dans certains cas, s'il y a eu une faute commise et que celle-ci a entraîné des dommages, peut-on lire sur le site d'Assistance Créances, administré par deux avocats. Les skieurs sont censés être en contrôle d'eux-mêmes, capables d'arrêter et d'éviter des obstacles, et la priorité doit être accordée au skieur qui se trouve le plus bas sur la piste, explique le site.

«Un skieur arrivant par-derrière à toute vitesse vous a percuté de plein fouet? Vous pouvez poursuivre ce skieur pour les blessures qu’il vous a causées en raison de son imprudence», peut-on notamment y lire, ce qui ressemble fort à l'accident tel que décrit autant par Gwyneth Paltrow que par Terry Sanderson.

La station de ski a aussi la responsabilité d'offrir des pistes et un centre de ski bien entretenu.