On a testé le «depression cake», ce gâteau à 1,58$ populaire durant la Grande Dépression

Avec l’augmentation des prix à l’épicerie, plusieurs personnes redécouvrent des recettes qui étaient populaires pendant des périodes économiques difficiles comme des crashs boursiers (ou des guerres, lorsque les aliments étaient rationnés). Parmi elles, les «depression cakes», gâteaux populaires durant la Grande Dépression.

Même si on peut difficilement comparer la situation actuelle avec celle qui prévalait à l’époque (le taux de chômage avait notamment dépassé 20% aux États-Unis), l’inflation fait quand même en sorte qu'en ce moment, la facture d’épicerie est de plus en plus difficile à payer pour plusieurs ménages.

Ce n’est pas pour rien que l’une des variantes de ces gâteaux a connu une certaine popularité sur TikTok récemment. Il s’agit d’un gâteau chocolaté, aussi nommé «wacky cake», qui se fait sans œufs, sans beurre et sans lait.

On a décidé de le tester.

Les ingrédients

Commençons par la liste d’ingrédients. Il se peut fort bien que vous ayez déjà ceux-ci chez vous, puisqu’ils sont très communs et peu périssables. On a aussi mis le prix à côté de chacun pour vous donner une meilleure idée:

Ingrédients secs

1 1/2 tasse de farine tout usage – 0,32$

3/4 tasse de sucre – 0,17$

1/3 tasse de cacao – 0,56$

1 cuillère à thé de bicarbonate de soude – Moins d’un sou

Ingrédients humides

1/3 tasse d’huile végétale – 0,35$

2 cuillères à thé d’extrait de vanille – 0,18$

1 cuillère à table de vinaigre blanc – Moins d’un sou

1 tasse d’eau

*Prix calculés à partir du catalogue en ligne de Maxi le 26 mars 2023, en achetant des formats réguliers (puisque plusieurs personnes n’ont pas l’espace ou le budget pour faire d’immenses provisions d’avance).

La recette

La recette est simple: il suffit de mélanger tous les ingrédients secs, puis d’y ajouter les ingrédients humides (sauf l’eau) prémélangés, et finalement, l’eau.

On combine le tout dans une pâte uniforme, et on met ça dans un moule carré (8x8), non beurré (!), directement dans le four à 350 degrés pendant 30 minutes. Si un cure-dents entré en plein milieu ressort propre, c'est prêt; sinon, on le remet un peu.

Il est prêt.

À 1,58$ pour 9 petites portions, on peut constater qu’il ne s’agit pas d’un gâteau bien cher à faire. Mais est-il bon?

Selon notre expérience, il est évidemment un peu simple (ça ne deviendra probablement pas votre gâteau préféré), mais tout à fait décent. Son goût chocolaté est prononcé, sa texture très agréable, et il n'est pas très sucré. Combiné avec un thé ou un café en après-midi, ça le fait. Si on y ajoute un bon glaçage, ça peut aussi faire un gâteau d'anniversaire tout à fait correct, pour moins cher qu'une recette ordinaire.

La philosophie derrière ce gâteau consiste à remplacer des ingrédients chers (comme le beurre et les œufs) par des ingrédients bon marché (comme l’huile et un mélange de bicarbonate de soude et de vinaigre).

Plusieurs autres variantes existent et mettent en vedette d’autres éléments peu dispendieux, comme le sirop de maïs, les raisins secs, la purée de fruits ou encore la mélasse.

