Daniel Radcliffe et sa copine attendent un premier enfant

Daniel Radcliffe s'apprête à décrocher un nouveau rôle: celui de papa! Sa conjointe de longue date, Erin Drake, est enceinte.



Un porte-parole de la vedette aurait confirmé l'heureuse nouvelle samedi, rapporte le Daily Mail.

Le couple, qui est ensemble depuis plus de dix ans, serait «absolument ravi» de devenir parents.

Une source proche du couple a révélé au Mirror : «Daniel et Erin ne pourraient pas être plus heureux d'attendre un enfant. Ils sont absolument ravis et ont hâte de former une famille de trois personnes.»

«Ils l'ont annoncé récemment à leur famille et à leurs amis. C'est une période incroyablement excitante», a-t-elle ajouté.

Une source a confié au Sun : «Daniel est très excité à l'idée d'être père. Sa relation avec Erin est vraiment spéciale et tout le monde pense qu'ils seront des parents formidables.



