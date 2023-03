Fini, la distribution de plastique à usage unique dans les restos de Montréal

Partager







Dès le mardi 28 mars, la distribution d’articles de plastique à usage unique sera interdite dans les quelque 8400 restaurants et établissements alimentaires de Montréal. Voici à quoi vous attendre.

Tout article «qui sert à emballer ou consommer un aliment, distribué à l’unité et destiné à être utilisé une seule fois ou pour une courte période de temps avant d’être jeté ou recyclé», qu’il soit compostable ou non, est visé par la réglementation de la Ville de Montréal, adoptée en août 2021.

Ce qui est interdit:

Tasses, verres, bâtonnets, pailles et ustensiles pour consommation sur place en plastique numéro 1 à 7.

Assiettes, contenants et couvercles en polystyrène ou compostables en plastique numéro 6 et 7.

Barquette en plastique numéro 6 et 7 (sauf pour les viandes et poissons crus).

Ce qui est permis:

Assiettes, contenants et couvercle en plastique numéro 1 à 5.

Ustensiles en plastique numéro 1 à 5, mais seulement pour les commandes à emporter à la demande du client.

Les tasses, verres et contenants de carton enduits de plastique.

Que faire si on veut un repas pour emporter? Le mieux, c’est d’apporter ses propres contenants. Les contenants et les assiettes peuvent toujours être distribués, mais seulement ceux 100% recyclables peuvent toujours être distribués.

Quelques exceptions

Le règlement prévoit quelques exceptions, notamment pour les organismes à but non lucratif d’aide alimentaire, les établissements qui offrent uniquement un service de livraison à domicile et les tasses, verres, et contenants de carton enduits de plastique.

La période de transition de 18 mois étant maintenant échue, les inspecteurs commenceront à faire leurs rondes dans les divers établissements alimentaires. La Ville va toutefois étendre la clémence le temps que les restaurants puissent écouler leurs stocks après quoi des amendes entre 400$ et 4000$ pourraient être remises aux contrevenants.

