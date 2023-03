Harry Styles et Emily Ratajkowski photographiés en train de s'embrasser

Partager







Harry Styles et Emily Ratajkowski ont été aperçus en train de s'embrasser à Tokyo, au Japon.

Sur des photos et une vidéo publiées par The Daily Mail en fin de semaine, le chanteur et la mannequin ont été vus lèvres contre lèvres dans une rue. On ne sait toujours pas quand les images ont été prises, mais l'ancienne vedette des One Direction s'est produite lors de concerts pour sa tournée Love On Tour, à l'Ariake Arena de Tokyo, vendredi et samedi.

Emily Ratajkowski and Harry Styles have been 'growing close for weeks' before passionate make-out session https://t.co/rV5ntAzJBM — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 27, 2023

Les représentants de deux stars ont refusé de commenter les images.

Harry Styles, 29 ans, a été en couple avec Olivia Wilde entre janvier 2021 et novembre 2022 tandis qu'Emily Ratajkowski a été mariée à Sebastian Bear-McClard, le père de son fils de deux ans, de 2018 jusqu'à leur séparation en juillet dernier.

Plus récemment, la mannequin de 31 ans a fréquenté Eric André et Pete Davidson.

Après une pause, le chanteur d'As It Was se produira au Danemark le 13 mai.

