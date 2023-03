L'île de l'amour: l'animateur Olivier Dion aperçu en République Dominicaine

Partager







Le nouvel animateur de l’île de l’amour, Olivier Dion, a été aperçu à l'aéroport international de Samaná, en République Dominicaine.

Les tournages de l’île de l’amour, prévue en onde le 10 avril, débuteront donc très bientôt.

Des passagers du même vol qu’Olivier Dion ont reconnu l’animateur qui se dirigeait vers son transport pour Las Terrenas.

Son arrivée en République Dominicaine ne peut vouloir dire qu’une chose, on approche rapidement du début de la troisième saison de l’île de l’amour.

On rappelle qu’Olivier Dion prend la relève de Nadeei Lyonnais à la barre de l’émission et que l’actrice et comédienne Geneviève Schmidt sera en poste à la narration.

Cette dernière devrait d'ailleurs faire une aller-retour entre Montréal et Las Terrenas dans les prochains jours. Elle nous a confié vouloir vivre l’expérience de l’île de l’amour un peu avant de retourner en studio au Québec pour le reste de la saison.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Si les tournages sont à veille de commencer, la première de la saison est toujours prévue pour le 10 avril prochain.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer à TVA+.

