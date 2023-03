Martin Matte se moque de MC Gilles et ce dernier réagit

Partager







À l’automne prochain, Martin Matte sera à la barre d’un nouveau talk-show qui sera diffusé au réseau TVA.

C’est dans ce cadre qu’il a commencé à roder certains segments qui pourraient se retrouver en ondes si la réponse du public est satisfaisante.

Matte a d’ailleurs publié, sur sa page Facebook, un premier extrait d’un concept qu’on pourrait voir à sa future émission.



À cette occasion, il avait comme invité Fabien Cloutier, pour une entrevue où toutes les réponses de ce dernier étaient scriptées d’avance par Matte et son équipe.

On travaille sur le Talk show pour cet automne..! Publié par Martin Matte sur Vendredi 24 mars 2023



Avez-vous remarqué, juste avant le début de l’entrevue, la petite flèche décochée à l’endroit de MC Gilles?

«Je pense que c’est facile... Même MC Gilles serait capable», dit l’humoriste de 52 ans sur un ton pince-sans-rire.

Bon joueur, MC Gilles (Dave-Éric Ouellet de son vrai nom) a partagé la vidéo Facebook à son tour, en ajoutant la mention: «Excellent gag de Martin Matte. Pour vrai.»

C'est agréable de voir que des gens sont toujours capables d’auto-dérision, en cette époque parfois déroutante.

Quant à la vidéo de Martin Matte, on peut d’ores et déjà dire que c’est un franc succès et que la réponse du public est très satisfaisante avec plus de 200 000 visionnements et 6000 réactions.

