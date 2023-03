Quoi faire si une collègue est victime de violence conjugale?

Partager







La violence conjugale ne s’arrête pas lorsqu’on quitte la maison. En tant que travailleur ou employeur, il y a des gestes qu’on peut poser pour aider une ou un collègue qui subit de la violence. Il y a tout de même des limites à respecter, rappellent des expertes.

On a tendance à l’oublier, mais c’est au sein de leur milieu de travail que les victimes de violence conjugale peuvent trouver un semblant de sécurité dans leur vie quotidienne. Les collègues et les employeurs sont aussi les personnes autres qu’un partenaire avec qui les victimes, souvent isolées, passent le plus de temps.

À une enquête menée en 2014 par le Congrès du travail du Canada et l’Université Western en Ontario, 33,6% des participants ont déclaré avoir subi de la violence conjugale au cours de leur vie et 53% de ces personnes ont affirmé que la violence familiale se poursuivait au travail.

Voici d’autres chiffres de l’étude:

46% des personnes ayant subi de la violence conjugale ont affirmé avoir subi au travail du harcèlement par téléphone ou par texto.

20,5% ont affirmé avoir été suivies jusqu’au lieu de travail par la personne violente.

18,2% ont affirmé que la personne violente s’est présentée à leur lieu de travail.

14,5% ont affirmé que la personne violente a communiqué avec des collègues ou l’employeur.

71% des employeurs interrogés disent avoir eu à protéger une victime de violence conjugale ou familiale.

Qu’on le veuille ou non, on peut donc se retrouver en première ligne face aux situations de violence conjugale qui touchent nos collègues. Il faut agir, mais comment?

Agir en «courroie de transmission»

Si on a le devoir d’intervenir pour une collègue en situation de violence conjugale, on n’est pas non plus des intervenants professionnels, insistent Nancy Patry et Jennyfer Bonneau, qui sont intervenantes à la maison Hina, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Les collègues et les employeurs doivent plutôt agir en «courroie de transmission» et diriger les victimes à des ressources adéquates: les maisons d’hébergement.

Avant d’en parler avec la personne, il est d’ailleurs possible de contacter les maisons d’hébergement pour leur demander des conseils ou ce que serait la meilleure marche à suivre, suggèrent les intervenantes.

Des signes à surveiller qui vont bien au-delà des blessures et des marques visibles:

Si une personne s’absente souvent.

Si elle commence à s’isoler.

Si elle semble anxieuse et sur ses gardes.

Si elle reçoit souvent des messages ou des appels de son conjoint.

Si le conjoint passe souvent la voir au bureau ou l’attend à la sortie.

Respecter le rythme de la victime

Si on craint qu’une collègue soit victime de violence conjugale, il vaut mieux en discuter avec elle dans un lieu sécuritaire et privé, pour lui indiquer qu’elle peut nous faire confiance si elle a besoin d’aide.

Il est très important de respecter le rythme de la personne, même si on est certain qu’elle subit de la violence, soulignent Nancy Patry et Jennyfer Bonneau. Il faut l’écouter sans jugement et être présent, sans imposer sa vision.

«Si on se sent impliqué émotionnellement, si on vit de l’impuissance ou de la frustration face à la victime, on dépasse la limite», explique Nancy Patry.

Et ce qu’il faut éviter à tout prix, c’est de confronter l’agresseur présumé, car on risque de mettre la victime en danger.

Les obligations des employeurs

Si les collègues des victimes de violence peuvent lui apporter un soutien précieux, c’est une obligation légale pour leurs employeurs.

Depuis le 6 octobre 2021, la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail stipule que l’employeur doit «prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de la travailleuse ou du travailleur exposé à une situation de violence physique ou psychologique, dont une situation de violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel».

L’employeur est tenu d’agir «lorsqu’il sait ou devrait raisonnablement savoir que le travailleur est exposé à cette violence», selon la loi.

Si le texte de loi ne précise pas quelles sont les mesures qui doivent être mises en place pour les employeurs, elles doivent respecter la confidentialité de la victime, précise Me Émilie Raymond, avocate et vulgarisatrice juridique pour Éducaloi. Cela veut dire «respecter le consentement de la victime et ne partager aucune information qui la concerne sans son accord tout au long du processus», précise-t-elle.

La nomination d’une personne-ressource vers qui les employés peuvent se tourner lorsqu’ils sont victimes de violence est une mesure qui peut faciliter l’intervention des employeurs, selon Nancy Patry et Jennyfer Bonneau.

Elles conseillent finalement aux employeurs de faire appel aux maisons d’hébergement pour planifier leur intervention avec la victime, mais aussi de mettre en place des politiques en amont pour mieux l'encadrer.

