The Super Mario Bros. Movie: Lush lance une collection éclatée pour le film

La compagnie de produits cosmétiques frais faits à la main Lush a lancé, vendredi dernier, une collaboration éclatée pour célébrer le film The Super Mario Bros. Movie. Au menu: plein de produits aux couleurs de la franchise adorée de Nintendo.

Offerte dans les boutiques Lush, sur l’application mobile Lush et en ligne, la collection Lush X Super Mario Bros. Le film permet aux fans de mettre la main sur une gamme de huit produits en édition limitée, basée sur certains des personnages du monde de Super Mario.

Voici les produits de la collection, que vous pouvez vous procurer dès maintenant:

Bombe pour le bain 2-en-1 «Question Block» | 18$

La bombe pour le bain «Question Block» est une toute nouvelle création qui contient un savon à collectionner, chacune avec son propre parfum et sa propre couleur. Des espiègles champignons à l’insaisissable et exclusive étoile d’or, vous découvriez l’un des six savons au hasard une fois dans le bain.

Courtoisie Lush

Gels douche «Mario» et «Luigi» | 13 $ 100 ml / 26 $ 250 ml / 42 $ 500 ml

Deux nouveaux gels douche font leur apparition et promettent d’égayer n’importe quelle salle de bain. Le gel douche Mario au parfum nostalgique de cola contient du jus de grenade purifiant, et le gel douche Luigi est parfumé à la pomme croquante et à l’absolu de rose.

Courtoisie Lush

Vaporisateur corporel «Princess Peach» | 46$

Ce parfum juteux et fruité à la pêche et à l’ananas est digne d’une princesse. Débordant de buchu exotique et d’orange sanguine, cette merveille fruitée est digne de la souveraine du Royaume Champignon.

Courtoisie Lush

Savon «Gold coin» | 9$

Ce savon doré met en vedette le parfum légendaire de miel de Honey I Washed The Kids. Faites-le mousser avec de l’eau et rincez pour nettoyer et adoucir votre peau.

Courtoisie Lush

Gelée de douche «Bowser» | à partir de 10$

Une combinaison monstrueuse d’huile essentielle de cannelle épicée, de lime acidulée et de résine de benjoin sucrée crée un parfum chaleureux digne du roi des Koopas.

Courtoisie Lush

Gelée de douche «Princess Peach» | à partir de 10$

Parfaitement rose et remplie de jus de pêche, cette gelée de douche adoucissante est remplie d’algues marines apaisantes et de pamplemousse stimulant.

Courtoisie Lush

Boîte-cadeau «Question Block» | à partir de 10$

Les fans du film pourront aussi créer leur propre cadeau mystère personnalisé en ajoutant leurs produits préférés de la collection dans un emballage cadeau en forme du célèbre point d’interrogation jaune.

Courtoisie Lush

La collection Lush X Super Mario Bros. Le film est offerte en boutique au Québec ou en ligne dès maintenant. Le film, quant à lui, sort en salle le 5 avril et met en vedette Chris Pratt, Anya-Taylor Joy, Jack Black, Charlie Day, Keegan-Michael Key, Seth Rogen et Fred Armisen.

