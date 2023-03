Tous les contenants de verre se recyclent, peu importe la couleur

Partager







«Les bouteilles de vin vertes ne sont pas recyclées.» Une personne vous a dit cette affirmation et vous avez remis en question vos connaissances en matière de recyclage? Pas de panique, on s’occupe d’éclairer ce mythe du bac.

Les contenants de verre, comme les bouteilles de vin, les pots de cornichons et les bouteilles d’huile d’olive, peuvent aller au bac de récupération de la maison. Que le verre soit brun, vert, clair ou même bleu, la couleur n’est pas un frein au recyclage de cette précieuse matière!

Alors, pourquoi le verre est-il parfois coloré? C’est que les différentes teintes confèrent au verre des propriétés importantes pour la préservation des produits. Prenons par exemple le vin, qui est sensible aux rayons ultraviolets de la lumière: pour le protéger, on privilégie une bouteille verte ou teintée. Chaque couleur de verre possède une utilité qui lui est propre.

Un deuxième mythe du bac à défaire sur le verre: qu’il doit être trié par couleur pour être recyclé.

Cette idée part de l’industrie de la refonte du verre. Selon elle, comme le verre vert ne peut servir qu’à faire du verre vert ou du verre brun, et qu’il ne peut pas en faire du clair, il faudrait en trier les couleurs séparément pour éviter la contamination croisée, qui compliquerait le processus de refonte. Or, pour recycler le verre ici, nul besoin de faire un tri.

Le réemploi possible

Il est possible de réemployer les contenants de verre que l’on trouve sur les tablettes, même s’ils sont conçus pour un remplissage unique, dans la mesure où vous pouvez les nettoyer et les stériliser à la maison.

Or, comme la faible épaisseur du verre le rend fragile au nettoyage industriel, les entreprises, elles, ne le réutilisent pas.

Mis à part la bière locale, le lait de La Pinte ou les contenants obtenus dans les boutiques zéro déchet, les contenants à remplissages multiples faits de verre sont assez rares.

À quoi sert le verre recyclé?

Après avoir été broyé, le verre peut devenir de l’abrasif, servir à la filtration, être intégré à du terreau dans des projets d’agriculture urbaine, servir à la fabrication de membranes imperméabilisantes ou encore faire du verre cellulaire, notamment. On en retrouve également comme recouvrement dans des lieux d’enfouissement techniques.

Comme les débouchés pour la matière sont nombreux et que les marchés locaux se développent, on recycle de plus en plus de verre au Québec. Continuez, donc, de déposer vos contenants de verre de toutes les couleurs dans votre bac de récupération!

Tricentris est un centre de tri qui dessert 234 municipalités du Québec. Grâce à ses articles informatifs, cette coop nous aide à orienter nos choix de consommation en fonction de ce qui est recyclable et à réduire ainsi notre impact sur l'environnement.