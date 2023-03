Des logements sur Kijiji semblent provenir tout droit d'Airbnb

Partager







Airbnb est censé enlever mardi toutes les annonces de logement qui se trouvent sur sa plateforme au Québec et qui ne respectent pas les règles, soit des milliers de logements. Déjà, certains appartements que l'on aperçoit sur des plateformes de location ordinaires comme Marketplace ou Kijiji semblent provenir tout droit de ce type de site.

Des données d'Inside Airbnb, un site qui collige et publie les données de la plateforme de location, révélaient récemment que 92,5% des près de 14 000 annonces que l'on retrouvait à Montréal étaient irrégulières, puisqu'elles ne détenaient pas de numéro d'enregistrement de la Corporation de l'industrie touristique du Québec (CITQ). Dans la ville de Québec, 76,6% des annonces n'avaient pas de numéro d'enregistrement.

On peut donc s'attendre à ce qu'un très grand nombre de logements se voient retirés de la plateforme à très court terme. Ceux-ci viendront-ils amoindrir la crise du logement qui sévit à travers toute la province?

Pour le moment, en tout cas, on peut observer sur les sites de location d'appartements des logements qui détonnent avec les annonces qu'on y voit habituellement, et qui pourraient potentiellement provenir d'Airbnb.

Par exemple, un 4 et demi meublé en plein centre-ville contient... une chambre avec deux lits doubles. Il est entièrement meublé, décoré, et semble même contenir de la vaisselle. Il est à louer pour 2900$ par mois.

Capture d'écran Kijiji

Un autre logement, un 5 et demi meublé à Rosemont, est affiché à louer pour pas moins de 2800$, pour un bail d'un mois, renouvelable. Dans l'annonce, le propriétaire mentionne qu'une caution (dépôt de garantie) d'un mois de loyer doit être déposée, ce qui est illégal.

Capture d'écran Kijiji

Un 5 et demi meublé près du métro Rosemont à 2900$ vient non seulement avec les meubles, mais aussi avec «shampoing [sic], gel douche, après-shampoing [sic] et tous les petits extras». Le bail d'un an est supposément «fermé et non renouvelable», alors que normalement, un locateur ne peut reprendre un logement que pour quelques raisons spécifiques prévues par la loi.

Capture d'écran Kijiji

