Elle raconte s’être échappée de l’incendie du Vieux-Montréal sur TikTok

Une jeune femme qui dormait dans un des Airbnb dans le bâtiment détruit par l’incendie du 16 mars a publié un témoignage sur TikTok. Dans plusieurs vidéos, elle décrit comment elle et l’homme qui avait loué la chambre ont difficilement échappé aux flammes.

Carling Sioui s’est retrouvée à passer la nuit du 16 mars chez une fréquentation, dans le Airbnb situé sur la rue du Port, dans le Vieux-Montréal, que ce dernier louait.

«J’avais le sentiment qu’il fallait que je reste, je me disais qu’il ne fallait pas que je le laisse là-bas tout seul ce soir-là», confie-t-elle dans sa première vidéo, publiée hier.

Elle y raconte comment les deux tourtereaux ont d’abord été réveillés par le bruit d’une alarme d’incendie. Pensant d’abord à une fausse alerte ou le résultat d’une toast brûlée, ils n’ont pas tout de suite réagi. «On a entendu des cris, puis le bruit de notre propre alarme et on a compris que c’était un vrai incendie et qu’il fallait partir.»

Carling Sioui mentionne ensuite que le bâtiment était déjà tellement rempli de fumée qu’il était impossible de sortir de la chambre autrement que par les fenêtres. Une des fenêtres serait restée coincée, mais les deux compagnons d’infortune ont réussi à sortir par une autre fenêtre qui elle, selon Sioui, n’était scellée que par du papier collant. «Normalement, ça aurait été un problème, mais dans ce cas, ça nous a sauvé la vie», ajoute-t-elle.

24 heures a tenté de rejoindre Carling Sioui, qui n’a pas donné suite à notre demande.

«Des gens brisaient leurs fenêtres pour sortir»

Dans une autre vidéo publiée sur TikTok, la jeune femme décrit ce qu’elle a pu observer une fois à l’extérieur du bâtiment, alors qu’elle et son compagnon attendaient des secours sur ce qu’elle a décrit comme «un rebord de 30 cm de large».

«On entendait les gens paniquer à l’intérieur. Des gens brisaient leurs fenêtres pour sortir, les vitres éclataient autour de nous», raconte-t-elle, visiblement encore sous le choc. À ce moment, les flammes n’étaient pas visibles, mais une lourde fumée s’échappait de toutes les fenêtres ouvertes, selon Sioui.

La jeune femme arrête son récit au moment où les pompiers sont arrivés pour les secourir, mais promet de publier la suite de son témoignage dans les prochains jours.

