Touristes, neuroscientifique, photographe: qui sont les victimes du terrible incendie dans le Vieux-Montréal?

On en sait un peu plus sur les sept victimes du tragique incendie survenu dans un immeuble patrimonial du Vieux-Montréal il y a une douzaine de jours. Qui sont les disparus? On fait le point.

Camille Maheux

Résidente du bâtiment pendant une trentaine d’années, la femme de 76 ans était une photographe professionnelle à la retraite.

Son amie de longue date Suzanne Girard la décrit comme «tout un personnage» extraverti qui avait toujours sa caméra photo au cou pour capturer le moment présenté.

«C’est une femme qui laissait sa marque, peu importe où elle passait», a-t-elle confié à LCN.

Il s’agit de la première victime retrouvée dans les décombres et formellement identifiée par les forces de l’ordre.

An Wu

An Wu était de passage dans la métropole pour assister à l’événement Computational and Systems Neuroscience (COSYNE) 2023. Elle avait loué une chambre dans l’immeuble incendié sur Airbnb.

La neuroscientifique américaine qui étudiait à l’Université de Californie à San Diego avait 31 ans.

Dania Zafar

La jeune femme de 32 ans était elle aussi juste de passage à Montréal. Elle visitait la métropole avec son amie d’enfance, Saniya Khan, qui a elle aussi péri dans l’incendie du Vieux-Montréal.

«Quiconque l’a rencontrée ne l’oubliera jamais. Il y avait de l’éclat dans ses yeux, il y avait de la magie dans ses paroles, a affirmé son père à la Presse Canadienne. Elle était si belle, elle était si belle.»

Saniya Khan

La Pakistanaise de 32 ans étudiait à la Wayne State University de Detroit. Elle et sa meilleure amie avaient planifié leur séjour à Montréal, qui a pris une tournure tragique, de manière spontanée.

Elle séjournait dans le même logement Airbnb que Dania Zafar.

Nathan Sears

Le Torontois de 35 ans était en ville pour participer à la conférence de l’International Studies Association, qui se tenait à l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth.

Celui qui a étudié à l’Université de Toronto était titulaire d’un doctorat en sciences politiques.

Charlie Lacroix

Charlie Lacroix est l'une des dernières victimes de l'incendie qui a été identifiée par le laboratoire médico-légal de la province.

La jeune femme de 18 ans était allée rejoindre des amis dans un logement sans issue de secours de type Airbnb où elle a perdu la vie.

Charlie Lacroix aurait appelé le 911 à deux reprises avant de mourir.

Walid Belkahla

L'une des dernières victimes à avoir été identifiée est Walid Belkahla, un jeune homme de 18 ans. Il se trouvait dans la même pièce sans issue de secours que Charlie Lacroix.

Charlie Lacroix et Walid Belkahla sont les deux plus jeunes victimes de la tragédie.

