Grèves des profs: des étudiants de l’Université Laval se sentent pris en otage

Après plus d’un mois de grève, les professeurs de l’Université Laval ont accepté mercredi une proposition de règlement présentée par le conciliateur, mettant ainsi un terme au conflit de travail. Ça ne veut toutefois pas dire que cette grève aura été sans conséquences pour les étudiants: 24 heures s’est entretenu avec trois d’entre eux.

Zachary Trottier, finissant au baccalauréat en communication

Zachary Trottier est à sa dernière session au baccalauréat en communication publique. Il craint qu’un prolongement de la session dû à la grève ne retarde son entrée sur le marché du travail. Il a aussi une pensée pour ses amis de première et deuxième année qui comptent sur les mois d’été pour gagner de l’argent.

Courtoisie Zachary Trottier

«Beaucoup de personnes en ce moment comptent sur les mois d’été pour avoir des stages, pour avoir des jobs. En ce moment, tous ces plans-là tombent à l’eau. [...] J’espère que les employeurs vont être conciliants, parce qu’en ce moment, on n'a aucun contrôle là-dessus», explique-t-il.

Même si il déplore que les étudiants se retrouvent «un peu pris en otage», Zachary se range tout de même du côté des profs, dans le conflit qui les oppose à l’administration.

Pier-Olivier Cauchon, finissant à la maîtrise en architecture

Pier-Olivier Cauchon a lui aussi l’impression d’être pris en otage.

«On se sent vraiment comme des enfants entre deux parents divorcés», affirme celui qui attend la fin du conflit pour terminer sa maîtrise.

«Les deux bords [l’administration et le syndicat des professeurs] disent qu’ils font ça pour nous, qu’ils veulent à tout prix que ça aille le moins d’impact possible.»

Courtoisie Pier-Olivier Cauchon

Il constate également que les étudiants à la maîtrise ne sont pas tous égaux: ceux qui sont encadrés par un chargé de cours sont moins touchés par la grève.

Pier-Olivier remarque que la communauté étudiante penche davantage du côté des profs.

«De mon point de vue personnel, je suis beaucoup du bord des profs. Juste dans la manière que les profs et le Syndicat des professeurs et professeures de l'université Laval communiquent avec l’ensemble des étudiants. Je les trouve beaucoup plus humains que l’université, qui nous envoie un courriel à chaque début de semaine.»

Sneha Sivaram, finissante à la maîtrise en biologie marine

Lorsque la grève a commencé, Sneha Sivaram effectuait un travail de recherche en Antarctique. De retour à Québec depuis peu, elle craint l’impact de la grève sur la soumission finale de son mémoire, qui est presque terminé.

Malgré tout, elle salue les professeurs qui se tiennent debout pour réclamer «ce qu’ils méritent».

Courtoisie Sneha Sivaram

«La plupart des gens dans le milieu universitaire font de la recherche, de l’enseignement et ils ne sont pas assez payé pour ce qu’ils produisent et la quantité de travail qu’ils effectuent», estime-t-elle.

Comme la plupart des étudiants, elle espère néanmoins un dénouement rapide au conflit.

«L’Université Laval est une institution avec beaucoup d’excellents professeurs et chercheurs. C’est une honte que quelque chose comme ceci vienne affecter sa réputation», conclut-elle.

