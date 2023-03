Internet peut répondre à vos questions sur le sexe

Partager







Vous pensez avoir la chlamydia et vous êtes pris de panique? Vous vous posez des questions sur votre sexualité? Eh bien, sachez qu’il existe de plus en plus de ressources fiables sur le web vers lesquelles vous tourner.

«Les plateformes numériques deviennent un outil d’éducation à la sexualité, mais il faut qu’on en fasse plus pour avoir des outils fiables et béton», estime Estelle Cazelais, directrice du volet d’éducation de Les 3 sex.

L’organisme en éducation sexuelle tenait récemment un colloque pour mettre de l’avant notamment des façons d’éduquer les internautes grâce à des outils numériques.

Fondatrice de la plateforme Ozex, Marie-Claire Hamel a mis au point une application mobile qui offre des ressources et des outils aux nouveaux parents qui cherchent à renouer avec leur intimité après l’arrivée d’un bébé.

«Les gens vont avoir tendance à googler ou à en parler avec leurs amis quand ils se posent une question, mais ce ne sont pas des sources fiables et crédibles», souligne la diplômée en santé sexuelle.

Un défi demeure toutefois pour ces spécialistes: s’établir comme une source plus fiable que les forums et les plateformes qui existent déjà en ligne.

«On doit devenir une référence, un point de départ, qui pourra ensuite réorienter les gens vers les services appropriés», explique Marie-Claire Hamel.