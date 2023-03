Jusqu’à 34 370$ par année: comment calculer la valeur du travail domestique?

Partager







On estime que le travail domestique à travers le monde équivaut à 10 800 G$ américains. Au Canada, on parle d’une valeur annuelle pouvant aller de 23 240$ à 34 370$ par personne. Ce travail contribue plus à l’économie du pays que les secteurs de la fabrication, des commerces de gros et du détail réunis. Comment arrive-t-on à calculer la valeur d’un travail qui est, par définition, non rémunéré?

Dans une publication sur Facebook , la page féministe Abattoir fait état que les deux tiers du travail domestique reposent encore sur les épaules des femmes. Statistique Canada estime que ce travail domestique représente de 26 à 37 % du produit intérieur brut (PIB), qui mesure la valeur totale de la production de biens et de services dans un état pour une année.

«Ok mais comment on calcule ça, la valeur monétaire du travail non rémunéré, tantine?», peut-on lire dans la publication. Ce n’est pas évident et les chiffres dont on dispose demeurent une estimation.

Coût d’opportunité ou coût de remplacement

On ne peut pas se fier à un salaire versé pour calculer la valeur annuelle du travail domestique, qui comprend le fait de s’occuper des enfants, faire le ménage et préparer les repas, entre autres. Il existe cependant deux méthodes pour l’estimer : le coût d’opportunité et le coût de remplacement.

Lorsqu’il est question de coût d’opportunité, on parle de la perte de revenu causée par le fait que le travail domestique empêche d’accéder à certaines possibilités économiques. À salaire égal en début de carrière, les hommes et les femmes arrivent à la retraite avec des revenus bien différents, bien que les heures travaillées par semaine soient les mêmes.

Devoir travailler à temps partiel, abandonner un emploi ou ne pas avoir accès à l’avancement professionnel à cause de la charge supplémentaire du travail non rémunéré creuse un écart salarial concret.

C’est cet écart qu’on utilise pour calculer le coût d’opportunité. Selon un rapport de Statistique Canada, il s’élevait à 860,2 G$ en 2019, soit 37,2% du PIB. Selon ce calcul, si le travail domestique dans chaque ménage était rémunéré, il représenterait 34 370$ par année par habitant.





Photographee.eu - Fotolia

Le coût de remplacement se calcule plutôt en prenant comme point de référence le coût sur le marché des tâches domestiques qui sont normalement effectuées gratuitement dans le foyer. Par exemple, ce qu’on doit payer si on achète des services d’entretien ménager, de garde des enfants, de préparation de repas, etc.

Selon ce calcul, la valeur annuelle du travail domestique s’élevait à 581,26 G$ de dollars en 2019. C’est 25,2% du PIB canadien ou l’équivalent de 23 240$ par personne.

Pourquoi deux chiffres différents?

La grande marge entre le résultat des deux méthodes de calcul du travail rémunéré s’explique par le fait qu’elles mesurent concrètement deux choses différentes.

Toujours selon les données de Statistique Canada, le coût d’opportunité dépend de la profession exercée par la personne responsable de la majorité du travail domestique, donc généralement des femmes. Celles qui occupent des emplois bien rémunérés auront donc un coût d’opportunité plus élevé que celles qui sont moins bien payées, ce qui fait monter l’estimation globale de la valeur du travail domestique.



Le coût de remplacement, au contraire, est beaucoup moins élevé parce qu’en général, les métiers domestiques, occupés en majorité par des femmes, sont relativement mal payés. Même au sein du foyer, les tâches domestiques traditionnellement associées aux hommes (rénovation, entretien extérieur) coûtent plus cher à faire effectuer professionnellement que celles associées aux femmes (ménage, soins des enfants, cuisine).

Il est impossible de mettre un chiffre précis sur la valeur du travail domestique non rémunéré au pays, il s’agit plutôt d’un outil de comparaison qui permet d’en réaliser l’ampleur.

Les femmes encore responsables de la majorité du travail domestique

En 2015, dans les ménages sans enfants, les hommes ont fait en moyenne 540 heures de travail domestique. Les femmes en cumulaient 820. De 2015 à 2019, cet écart s’est maintenu. Il est encore tôt pour évaluer l’impact de la COVID sur la répartition des tâches, mais on sait déjà que les fermetures des écoles et des milieux de garde ont eu un impact disproportionné sur la charge de travail domestique des femmes.





CandyBox Images - Fotolia

Le partage des tâches ménagères devient en effet de plus en plus inégal à mesure que des enfants font leur entrée dans le foyer. Si les femmes sans enfants font en moyenne 57,4% du travail ménager, celles qui ont des enfants s’en occupent à la hauteur de 60,5% en moyenne.

Est-ce que cette séparation inégale des tâches est la preuve que tous les hommes exploitent consciemment leur partenaire dans le but de s’enrichir sur leur dos?

C’est plutôt un phénomène systémique et non individuel, comme on peut lire dans les mots d’Abattoir: «Le succès et l’accumulation de ressources des hommes ont toujours été basés sur le travail non rémunéré des femmes. L’exploitation du travail domestique/affectif/soignant des femmes est la base de notre système socioéconomique.»

