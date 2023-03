Les États pourraient être obligés de lutter contre le réchauffement climatique

Partager







L’Assemblée générale de l’ONU a adopté mercredi une résolution «historique», qui donne à la Cour internationale de justice la mission de clarifier les obligations des États dans la lutte contre le réchauffement climatique. C’est une véritable «victoire pour la justice climatique».

Essentiellement, la Cour internationale de justice devra déterminer quelles sont les «obligations qui incombent aux États» responsables du réchauffement climatique dans la protection du système climatique et les «conséquences juridiques de ces obligations» à l’égard des États, en particulier les plus vulnérables.

Attendu d’ici deux ans, cet avis serait non contraignant, comme c’est aussi le cas pour les engagements de l’accord de Paris. Il porterait cependant un poids légal et moral dont plusieurs tribunaux nationaux tiennent compte.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, estime donc qu’il incitera tout de même les dirigeants de la planète à «prendre les mesures climatiques plus audacieuses et plus fortes dont le monde a désespérément besoin».

«Ensemble, vous écrivez l’Histoire», a-t-il lancé aux 132 États réunis.

Ce qui distingue la résolution, c’est qu’elle souligne l’importance d’autres textes internationaux, comme la déclaration universelle des droits de l’Homme.

«Cette résolution met au centre les droits humains et l’équité entre les générations en matière de changement climatique – deux éléments clé généralement absents du discours dominant», a indiqué Shaina Sadai, du groupe de réflexion Union for concerned Scientists, à l’AFP.

Justice climatique

La résolution de l’ONU est le fruit de deux ans d’efforts du Vanuatu, un archipel situé dans l’océan Pacifique, pour alerter le monde sur les conséquences du réchauffement climatique. Le pays, comme les autres États du Pacifique, sont aux premières loges du dérèglement du climat et est menacé de disparition avec la montée du niveau de la mer. Le Vanuatu a d’ailleurs été ravagé par le passage de deux puissants cyclones au début du mois de mars.

«Aujourd’hui, nous avons été témoins d’une victoire épique pour la justice climatique», a commenté Ishmael Kalsakau, premier ministre du Vanuatu.

C’est aussi «une victoire pour les peuples et les communautés à travers le monde en première ligne de la crise climatique», a souligné Lavetanalagi Seru, coordinateur dans le Pacifique du réseau d’ONG Climate Action Network, à l’AFP.

Le Vanuatu et les pays du Pacifique espèrent donc que l’avis de la Cour internationale de justice va encourager les gouvernements à accélérer leur action climatique, que ce soit par eux-mêmes ou via les recours en justice contre les États qui se multiplient dans les tribunaux à travers le monde.

Il faut savoir que la question de la responsabilité est essentielle dans le combat des pays plus pauvres pour le financement des pertes et dommages qu’ils subissent à cause des événements climatiques extrêmes liés au réchauffement planétaire.

