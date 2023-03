Une locataire découvre avec stupeur la source de l’odeur nauséabonde dans sa salle de bain

Partager







Une Australienne exaspérée par la puanteur ambiante dans sa salle de bain a pris les grands moyens pour en découvrir la source.

Depuis que son mari, son enfant et elle ont déménagé dans leur nouveau logement de la Gold Coast australienne l’an dernier, Julia Lang-Malone était aux prises avec un problème d’odeur qui hantait olfactivement la salle de bain adjacente à sa chambre à coucher.

Selon ce que rapporte News.com.au, malgré ses multiples récurages de la douche, du plancher et des murs, la senteur tenace ne s’évaporait jamais, à son grand dam.

Puis, récemment, elle a documenté sur TikTok le moment où elle a réalisé que, lorsqu’elle versait de l’eau sur les parois de sa douche, un liquide brunâtre s’écoulait au bas de celle-ci.



C’est alors qu’elle a compris que le cadrage d’aluminium de sa douche était rempli de vieux filtres de cigarettes. Des vieux botchs!



Les locataires qui la précédaient en ces lieux étaient probablement de gros fumeurs, et avant de passer sous la douche, ils écrasaient probablement leur cigarette avant de s’en débarrasser sagement dans le cadre d'aluminium.

Dans une vidéo de suivi, on peut voir la TikTokeuse démanteler la douche et faire la macabre découverte de dizaines de vieux mégots empilés les uns par-dessus les autres.

«C'est vraiment, vraiment puant. Nous avons essentiellement détruit toute la douche – ce qui est une déception – pour avoir accès aux cigarettes, mais nous n'avions pas vraiment le choix parce que c'était tellement dégoûtant et que nous étions désespérés», a-t-elle déclaré à Yahoo News.

On lui souhaite bonne chance dans ses rénovations.

