Ces 2 restos du Quartier chinois ont reçu des amendes salées du MAPAQ en mars 2023

Partager







Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a publié dernièrement des jugements rendus à l’endroit de deux restaurants situés en plein cœur du Quartier chinois de Montréal.

• À lire aussi: Un resto de la Place Montréal Trust a reçu une amende salée du MAPAQ

Restaurant VIP

Le 21 mars dernier, le MAPAQ a rendu publiques deux condamnations qui visent ce restaurant de la rue Clark, tout près de la rue de la Gauchetière. L’établissement a été pris la main dans le sac en septembre 2022.

«Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres», indique le premier jugement.

Quant à la seconde amende, le ministère souligne qu'un restaurant «doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments».

Total des amendes: 4000$

Restaurant Cuisine Cantonaise

Le 20 mars dernier, le MAPAQ a également rendu public deux jugements à l’égard de l’établissement Restaurant Cuisine Cantonaise, un établissement de la rue Gauchetière qui se spécialise dans les mets cantonais. Les faits remontent à août 2022.

Comme pour le premier restaurant, le ministère insiste, dans son jugement, sur le fait qu'un restaurant «doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments», souligne la première condamnation.

«Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres», indique le second jugement.

Total des amendes: 3100$

Le rôle d’un inspecteur

Il faut savoir que des inspecteurs du MAPAQ visitent les restaurants, mais aussi les supermarchés, les abattoirs et les traiteurs de manière ponctuelle ou à la suite d’une plainte.

• À lire aussi: Les meilleurs restaurants chinois à Montréal

La méthode d’inspection est basée sur l’évaluation du risque d’insalubrité et se concentre sur l’inspection des aliments, des opérations de préparation ou de transformation, de l’équipement utilisé, de l’hygiène des employés et l’environnement de travail.

«C’est à la suite de sa visite que l’inspecteur détermine si l’établissement présente des risques élevés pour le consommateur», indique le site web du Ministère.

Toutes les condamnations rendues sont publiques et sont disponibles ici.

À voir aussi: