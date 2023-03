Gene Simmons, de Kiss, donne une entrevue à ÉNERGIE et ça se passe vraiment mal

Partager







Désagréable en entrevue à Ça rentre au poste, le membre fondateur de Kiss ne s’est pas fait beaucoup d’amis au Québec.

[MISE À JOUR: Gene Simmons nie avoir accordé une entrevue à ENERGIE ]

Mercredi après-midi, Marie-Claude Savard, Mario Tessier et Sébastien Trudel, les trois co-animateurs de Ça rentre au poste, étaient probablement très excités à l’idée d’interviewer en direct à la radio une légende du rock, le chanteur et bassiste du groupe Kiss, Gene Simmons.

Malheureusement, ça n’a pas rentré au poste du tout!

Le courant n’a jamais passé entre le trio et le rockeur grognon, de sorte que l’entrevue qui était censée durer dix minutes a dû être écourtée presque de moitié parce que le musicien grincheux a fini par raccrocher la ligne au nez des animateurs en disant «Fuck This!».



Sébastien Trudel a publié la scène sur TikTok et force est d’admettre que Savard, Tessier et lui ont passé un moment pénible.



Dans la première partie de l’entrevue, qui servait à mettre la table pour les spectacles à venir de Kiss en sol québécois, les choses avaient pourtant bien commencé.



Simmons s’était vanté de connaître trois mots en français («Ménage à trois»), ce qui avait causé l’hilarité générale.



C’est toutefois lorsqu’il a réalisé que les animateurs allaient traduire ses propos après chacune de ses réponses (parce que l’entrevue était diffusée en direct) que le chanteur de 73 ans a déchanté.



Prétextant qu’il était très occupé, Simmons s’est montré très contrarié par le fait de devoir attendre quelques instants pendant que Tessier traduisait ses propos en français pour le bénéfice des auditeurs francophones du Québec.

Il a pratiquement cessé de collaborer à ce moment précis.

Dans la deuxième partie de l’entretien, il se montre carrément intransigeant, déplaisant et acariâtre.



«Je vous suggérerais d’apprendre à faire des entrevues parce que cela a été très non-professionnel», dit-il à un certain point, avant de s’en prendre une fois de plus au fait que les animateurs doivent traduire ses réponses.

Exaspéré, Mario Tessier lui rétorque: «C’est du français! Vous venez à Montréal, vous venez à Québec, là où la plupart des gens parlent français!», ce qui ne fait pas le bonheur de celui qui porte le maquillage du Démon dans le groupe.



Il se lance ensuite dans une métaphore boîteuse sur le fait de regarder un film étranger sans sous-titres, puis finit par raccrocher la ligne au nez du trio d’animateurs en disant «Fuck This!».

Sous le choc, Savard, Tessier et Trudel n’en revenaient tout simplement pas.



Et nous non plus d’ailleurs...



Quel cabochon!

