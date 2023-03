Les affreuses chaussures de Dua Lipa ne passent pas inaperçues

Partager







Le dernier carrousel Instagram de Dua Lipa nous prouve une fois de plus qu’elle dicte la mode plutôt que de la suivre. Toutefois, on ne voudra pas toutes copier ses douteuses chaussures.

• À lire aussi: Dua Lipa particulièrement sexy dans un microbikini Hello Kitty

• À lire aussi: Dua Lipa ose la transparence dans un une-pièce en dentelle

Dans un ensemble rouge à motifs tartan assortis, la chanteuse est, comme toujours, magnifique. Dua et son équipe de stylistes ont misé sur la fourrure pour agrémenter le look.

En regardant de plus près, on remarque qu’ils ont poussé l’audace un peu trop loin en laissant paraître de la longue fourrure dans ses chaussures.

Les souliers ornés d’une multitude de lanières bleues à boucles argentées sont complétés de fourrure brune fournie. Le look est unique, mais il fait sourciller!

Dua Lipa sait comment faire jaser dans ses looks les plus sexy comme dans ses plus douteux.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s