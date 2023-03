On a regardé The Last of Us avec un pro de la survie

Partager







Vous êtes-vous déjà demandé comment vous feriez si une crise éclatait comme dans The Last of Us?

Des milliers de personnes au Québec se préparent à ce moment où une autre crise comme celle de la COVID-19 pourrait éclater. On a regardé des extraits de la série diffusée sur Crave avec Mathieu Montaroux, ancien militaire et spécialiste de la survie, qui fait partie de ces citoyens prévoyants qu’on appelle «preppers».

«Je me prépare à un instant de crise, où j’aurai les connaissances et le matériel pour sortir de la ville, rejoindre un lieu de retraite où je pourrai m’établir à long terme», résume l’auteur de deux guides de survie.

Dans son ouvrage le plus récent, 52 semaines de préparation: un plan de préparation aux situations d’urgence, il explique justement comment se préparer à toutes sortes de catastrophes en ayant établi un plan clair.

Un peu paranoïaque? Pas vraiment. Avec les changements climatiques, de nombreuses catastrophes peuvent survenir, avertit-il.

«On a le verglas, les feux de forêt, les inondations, les canicules. Nous [les preppers], on se fait une liste des catastrophes les plus probables, puis on se prépare à ça», résume Mathieu Montaroux.

L’essentiel pour lui est de garder du contrôle et un certain niveau de confort en cas de crise. «S’il y a une catastrophe comme une panne de courant prolongée, un bris d’aqueduc, l’idée c’est qu’on sera prêt à prêter main-forte à d’autres parce qu’on aura assuré notre confort.»

Selon Mathieu Montaroux, les survivalistes, ou les «citoyens prévoyants» comme il préfère les nommer, sont stigmatisés par la société. Les Québécois devraient plutôt apprendre de ces personnes au lieu de les considérer comme des paranoïaques.

«On n’est pas tout le temps en train de parler d’astéroïdes, de zombies, de dinosaures, de bombes nucléaires...», nuance-t-il.