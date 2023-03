Sebastian Bear-McClard, l'ex-mari d'Emily Ratajkowski, est accusé d'inconduite sexuelle par plusieurs femmes

Partager







Selon des documents obtenus par Variety, en 2016, Sebastian Bear-McClard aurait contacté une jeune fille de 17 ans via Instagram et lui aurait promis de la présenter à l'acteur Robert Pattinson sur le tournage du film Good Time.

La jeune femme, aujourd'hui âgée de 24 ans, affirme avoir été laissée sur le plateau de tournage à New York pour attendre sa scène et qu'on l'a forcée à se déshabiller devant des acteurs et des hommes de l'équipe.

Elle a révélé qu'elle était «complètement abasourdie et terrifiée. Ma détresse n'a fait qu'empirer lorsque, sorti de nulle part, (un acteur) m'a demandé à l'oreille s'il pouvait “me la mettre” pendant que les caméras tournaient. J'ai dit “non”».

Les frères Safdie, qui ont produit le film, ont licencié Sebastian Bear-McClard de leur société de production, Elara Pictures, après avoir eu connaissance de son comportement en juillet 2022.

Robert Pattinson n'était pas présent sur le plateau, et la scène en question a finalement été supprimée de la version définitive du film.

Une autre accusation a été portée au sujet du comportement de Sebastian Bear-McClard sur le plateau d’Uncut Gems, le drame d'Adam Sandler.

Une femme (âgée de 18 ans à l'époque), raconte qu’elle a rencontré Sebastian Bear-McClard pendant la production et il a commencé à la «manipuler» sur Instagram en utilisant sa position dans l'industrie cinématographique pour lui faire miroiter des opportunités de carrière.

La femme a raconté un incident qui s'est produit dans l'appartement que Sebastian Bear-McClard partageait avec Emily Ratajkowski.

«Sebastian et moi avons commencé à nous embrasser. Les choses ont dégénéré et ensuite, sans me demander mon consentement, Sebastian s'est introduit en moi sans utiliser de préservatif», a-t-elle déclaré.

Sebastian Bear-McClard est actuellement en instance de divorce avec Emiliy Ratajkowski. Ils ont un enfant ensemble.

Le producteur fait également l'objet d'une médiation privée avec les frères Safdie.

