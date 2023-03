The Last of Us: j’ai demandé à mon père de 66 ans ce qu’il pense de la finale

Partager







Le 12 mars, HBO diffusait la finale de la première saison de l’adaptation The Last of Us, ouvrant à nouveau un débat qui existe depuis la sortie du jeu original en 2013. Le choix controversé de Joel est-il justifié? J’ai demandé à un papa ce qu’il en pensait. Et pas n’importe lequel: le mien!

Avant de continuer, je dois vous avertir que cet article contient plein de spoilers, du début à la fin. Si vous n'avez pas joué au jeu ou vu la série télé, sortez d'ici!

Un petit récapitulatif est de mise. La série télé The Last of Us se déroule en 2023, dans un monde post-apocalyptique après qu’une infection au champignon cordyceps a ravagé la civilisation humaine. On rencontre Joel (Pedro Pascal), un contrebandier chargé d’escorter Ellie (Bella Ramsey), une fille de 14 ans, à travers les États-Unis dans le but de créer un remède potentiel à l’infection contre laquelle elle est immunisée. Joel est un homme brisé, qui a perdu sa fille Sarah 20 ans plus tôt lors de l’éclosion catastrophique de la pandémie, et il ne veut rien savoir d’Ellie. Évidemment, tout ça va changer, et les deux personnages vont développer un lien père-fille très puissant afin de survivre au monde cruel de The Last of Us.

L’un des cerveaux derrière le jeu de Naughty Dog, Neil Druckmann, qui est aussi co-créateur de l’adaptation télé, est le premier à dire que The Last of Us n’est pas une histoire de pandémie, mais bien une histoire sur la puissance - positive et négative - de l’amour. Il l’a répété plusieurs fois lors du balado dédié à l’émission, «HBO’s The Last of Us Podcast»; un concept soutenu par Craig Maizin, aussi co-créateur de l'adaptation. L’amour poussera les personnages à prendre des décisions irrationnelles et potentiellement dévastatrices, et c’est de ça dont on va parler aujourd’hui.

Dans le dernier épisode de la série, les héros se rendent enfin à destination, dans un hôpital, où des scientifiques souhaitent créer un remède à l’aide de l’immunité d’Ellie. Le hic: les cordyceps poussent dans le cerveau, et Ellie va mourir lors de l’intervention chirurgicale. Joel a deux choix: laisser Ellie mourir et donner une chance à l’humanité d’avoir un remède, ou sauver Ellie et potentiellement condamner l’humanité complète. Joel vit le deuil de sa propre fille Sarah depuis 20 ans, et n’hésite pas à sauver Ellie, peu importe les conséquences. Et il va tuer toutes les personnes - innocentes ou pas - qui sont dans son chemin.

Le débat autour de la décision de Joel existe depuis la sortie du jeu sur PlayStation 3. Certains croient qu’il est complètement fou de sauver Ellie alors qu’elle pouvait sauver l’humanité. D’autres croient que les scientifiques n’avaient que des théories sur un remède, et qu’elle aurait laissé sa peau pour rien. Mais Joel semble avoir pris cette décision sans vraiment penser aux conséquences; il a pensé en papa. «Je sauve ma fille, f*ck toute». Alors, j’ai décidé d’interviewer mon propre père sur le choix de Joel. Est-ce une décision qu’on peut seulement comprendre quand on a des enfants?

Francesco, gentil retraité de 66 ans, est la personne parfaite à interviewer sur The Last of Us. Il a joué aux deux jeux, Part 1 et Part 2, et il a suivi l’adaptation en série télé. Chaque semaine, on faisait un petit débriefing familial des épisodes pour les comparer avec le jeu vidéo. Bref, mon père est cool.

Archives familiales Moi, Francesco et ma soeur

Voici donc ce qu’il avait à dire sur le choix controversé de Joel de sauver Ellie.

Kazzie: Toi, papa, est-ce que tu comprends le choix de Joel d'avoir sauvé Ellie?

Francesco: Tellement. Jouer au jeu et regarder la série nous donne un bon aperçu des émotions qui habitent Joel. La série a bien élaboré là-dessus. Je suis papa, je comprends bien le sentiment de protection que Joel avait pour sa fille Sarah. Vu qu'elle est tombée au combat, Joel vit avec de la culpabilité, ce que je comprends parfaitement étant papa moi-même. D’ailleurs, à mon humble avis, ça explique son hésitation d'accepter une mission avec une personne de l'âge de sa fille. Pourquoi? Trainer un sentiment d'échec de sa fille et la peur de subir un autre échec est pour lui une tâche monumentale.

Dans le dernier épisode, Ellie mentionne que le temps semble aider à tout guérir, et Joel la regarde dans les yeux, et lui dit sérieusement que ce n’est pas le temps qu’il l’a guéri, lui. On comprend tout de suite son profond attachement pour elle.

K: Penses-tu que Joel aurait pu éviter autant de carnage pour quand même sauver Ellie?

F: Non...impossible. Vu l'importance d’Ellie pour l'unique remède possible, et l'attachement de Joel envers elle, on comprend sa décision. Est-ce la bonne décision? Sûrement pas. La décision logique aurait été de trouver un remède malgré la mort certaine d’Ellie, mais Joel ne pouvait pas accepter ça. Il ne pouvait pas y faire face; il préférait mentir à Ellie et sauver sa vie. C’est comme repartir à zéro, vu la perte tragique de sa fille Sarah. Joel ne pouvait pas faire face à ça une autre fois. Ceci a rendu le carnage essentiel pour sauver Ellie à tout prix.

K: Qu'est-ce que tu aimes des jeux vidéo The Last of Us?

F: Beaucoup de choses sont excellentes. D'abord et avant tout, l'histoire se tient du début à la fin et on ressent les émotions de chaque personnage. Les graphismes sont intéressants. Les monstres sont absolument terrifiants. Les ennemis humains sont moins épeurants selon moi, mais très réussis quand même. C’est un peu trop violent à mon gout, mais de l'autre côté, ça rend les émotions plus réalistes.

K: Penses-tu que l'adaptation télé de The Last of Us est réussie?

F: La série HBO The Last of Us est réussie à 100%. Ils ont su reproduire toutes les émotions et les décors nécessaires pour une bonne adaptation. Je n'ai pas été déçu du tout; c'est la première fois que je vois une série basée sur un jeu vidéo. Je pense que tout le monde qui a joué au jeu pourra apprécier la série. Souvent, un film n’est pas à la hauteur du livre. Ici, l’adaptation est réussie.

Merci Francesco!

