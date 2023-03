Un chauffeur Uber donne un rein à un de ses passagers

Partager







Ému par le choix auquel faisait face un de ses clients, un chauffeur Uber américain a décidé de solutionner son problème.



Bill Sumiel souffrait de diabète et avait des problèmes de reins depuis plusieurs années, rapporte ABC.

Il y a deux ans, il a eu un rendez-vous pour subir une dialyse à l'hôpital Christiana, dans le New Jersey, et pour ce faire, l’établissement a envoyé un Uber pour le transporter.



Tim Letts, un ancien soldat de 33 ans, a répondu à l’appel même si, normalement, il travaille dans le secteur de Cape May, beaucoup plus au sud.



Au cours du trajet, les deux hommes ont conversé, jusqu’à ce que Sumiel raconte à Letts ses problèmes de santé.



«Pendant le trajet en voiture, je lui ai parlé de mon dilemme. À peu près à mi-chemin de la maison, après avoir parlé pendant tout le trajet et être devenu petit à petit ami, Tim m'a dit: "Je pense que Dieu a dû te mettre dans ma voiture», s’est souvenu Sumiel.

Ne faisant ni une ni deux, l’ancien combattant a offert un de ses reins à son passager.



«Il a dit: "Si vous prenez mon nom et mon numéro, je vous donnerai un rein.”. Je tremblais si fort que je ne pouvais même pas écrire son nom et son numéro», a poursuivi le résident de Salem, toujours dans le New Jersey.



Les deux ont passé des examens et il s’est avéré qu’ils étaient compatibles pour un don d’organe.



L’opération a ensuite eu lieu et elle fut couronnée de succès, de sorte qu’un peu plus d’un an plus tard, Sumiel est relativement en bonne forme physique.

Il continue de subir des traitements de réhabilitation deux fois par semaine, et est éternellement reconnaissant envers son donateur.



«Donner un rein est le cadeau de la vie et je me sens si chanceux d'avoir ce cadeau. Je peux presque revivre ma vie à la normale, et ce travail (à la clinique d'exercice pour la réadaptation rénale de l'Université du Delaware) me rapproche de cela tous les jours», a déclaré l’homme comblé.

Tim Letts, quant à lui, a déménagé en Allemagne, mais les deux hommes restent en contact sur Facebook.

