Amsterdam ne veut plus des jeunes touristes anglais sur le party

Partager







Dans une nouvelle campagne, la ville d’Amsterdam ne se gêne pas pour dire «Stay away» aux touristes qu’elle juge nuisibles. Sa cible: les jeunes hommes anglais qui veulent faire la fête dans le fameux quartier Red Light, au grand dam des habitants.

• À lire aussi: Des logements sur Kijiji semblent provenir tout droit d'Airbnb

• À lire aussi: Un gros tas d'algues qui fait deux fois la largeur des États-Unis se dirige vers la Floride

Reconnue mondialement pour le cannabis qu’on peut légalement acheter dans ses cafés ou pour ses bordels avec des vitrines donnant sur la rue, Amsterdam semble vouloir se débarrasser de son étiquette de ville du vice.

Pour ce faire, elle veut se débarrasser de ce qu’un communiqué officiel appelle des touristes «nuisibles» (nuisance tourists). Ce sont les jeunes hommes britanniques entre 18-35 ans, considérés comme nuisance numéro 1 par la ville, qui sont visés par une nouvelle campagne appelée «Stay away» (restez chez vous).

Des internautes du Royaume-Uni qui cherchent des mots-clés comme «Hôtel pas cher Amsterdam», «Tournée des bars Amsterdam» ou «Enterrement de vie de garçon Amsterdam» se verront exposés à des publicités vidéo ciblées où on leur rappelle des conséquences de la consommation irresponsable d’alcool ou de drogues ou de comportements antisociaux.

Dans les vidéos, on voit des jeunes hommes intoxiqués passer la nuit en cellule ou être transportés à l’hôpital après avoir perdu le contrôle lors de leur nuit de débauche.

Les Britanniques se sont mérité une réputation de trouble-fête notoires, alors que les locaux se plaignent depuis des années que ce sont surtout ces derniers qui urinent dans la rue, vomissent dans les canaux ou se battent avec d’autres fêtards.

Le problème est tel qu’en 2014, le maire d’Amsterdam de l’époque en avait fait part à l’ex-premier ministre, Boris Johnson, lors d’une visite à Londres.

«Les visiteurs sont encore les bienvenus, mais pas s’ils se conduisent mal et causent des ennuis. Dans ce cas, la ville va leur dire : non merci, restez chez vous», a déclaré l’adjoint au maire Sofyan Mbarki, dans un communiqué paru mardi.

La campagne sera étendue pour cibler les internautes des Pays-Bas et d’autres pays de l’Union européenne plus tard cette année.





D’autres mesures prévues

Encore plus que d’autres grandes villes d’Europe, Amsterdam s’engage à réduire la pression causée par le tourisme sur ses habitants. «Amsterdam est une métropole et les foules et l’agitation vont de soi, mais pour garder notre ville vivable, nous devons choisir la restriction au lieu de la croissance irresponsable», ajoute Sofyan Mbarki.

La ville a aussi annoncé le dévoilement prochain d’une autre campagne intitulée «How to Amsterdam» (comment Amsterdam) à l’intention des touristes sur les réseaux sociaux et dans les rues de la ville. La campagne vise à installer des panneaux d’instructions pour les décourager d’être ivres dans la rue, faire du tapage, acheter de la drogue à des revendeurs et uriner dans la rue.

• À lire aussi: Les New-Yorkais détestent la campagne «We ❤️ NYC»

Dès la mi-mai, la consommation de cannabis a été interdite dans les rues de la ville et de nouvelles mesures ont été adoptées pour mieux encadrer la vente d’alcool dans le red light. Les bars et les bordels devront également fermer plus tôt.

Un projet visant à déplacer une centaine de vitrines de maisons closes du centre-ville vers un «centre érotique» de plusieurs étages en périphérie de la ville soulève des inquiétudes au sein des locaux et de l’Agence européenne des médicaments.

AFP

Le conseil municipal dit avoir communiqué avec les entreprises qui offrent des enterrements de vie de garçon pour réduire ce genre de tourisme dans le centre de la ville. Il considère peut-être instaurer une taxe touriste.

Autour de 20 millions de touristes, dont un million de Britanniques, visitent Amsterdam chaque année. La ville espère faire baisser ce nombre de moitié sur le long terme.

Plus que le type de visiteurs, c’est surtout leur nombre élevé qui vient à bout de la patience des quelques 883 000 habitants.

À voir aussi: